Le Garac célèbre les anciennes

Le 20 mai prochain, l'école argenteuillaise renouvelle son grand rassemblement de véhicules historiques au travers de la troisième édition des 3 Heures du Garac.

Alors que l'édition 2016 avait rassemblé pas moins de 400 visiteurs et 150 véhicules, le grand rendez-vous annuel de véhicules anciens organisé par l'Ecole nationale des Professions de l'Automobile se tiendra cette fois-ci le 20 mai 2017, de 9h à 12h, à Argenteuil (95). Ouvert à tous les propriétaires de modèles historiques (anciens ou de collection), en lien ou non avec le Garac, cet événement permettra de réunir une nouvelle fois un vaste public.

Cette année, l'objectif affiché consiste à rassembler 200 véhicules pour une nouvelle édition placée sous le signe de la passion. A cette occasion, sera présenté le travail de restauration d'une Alfa Romeo qui participera au prochain Tour Auto (24 au 30 avril) auquel ont collaboré près de 50 apprentis du Garac avec le soutien d'une équipe d'experts.

En outre, cette journée permettra également de réunir autour d'une même thématique des jeunes et des moins jeunes, des passionnés et des néophytes, des anciens élèves et des actuels, alors que le CNPA profitera de celle-ci pour présenter sa nouvelle branche dédiée précisément aux Véhicules Historiques. De nombreux clubs issus de toute l'Ile-de-France seront également de la partie.