PSA se modernise en Argentine

PSA poursuit ses efforts à l’international et annonce la transformation industrielle de son centre de production de Palomar, en Argentine.

Il n’y a pas qu’en Europe que PSA cherche à développer son emprise. En février déjà, le groupe avait annoncé son retour au Kenya, et son déploiement accru en Inde avec notamment le rachat de la marque Ambassador. C’est aujourd’hui en Amérique du Sud que le Français cherche à grappiller de nouvelles parts de marché.

Le centre de production de Palomar a donc été sélectionné pour devenir un site de référence pour le groupe, tant sur le plan économique que sur celui de la qualité, en passant également par l’aspect écologique. L’usine devrait alors diminuer de 50% sa consommation d’énergie et d’eau.

Carlos Gomes, directeur de la région Amérique latine chez PSA, s’est rendu sur place pour faire l’annonce en présence de son collègue Luis Ureta Saenz Peña, président du groupe en Argentine, de Carlos Tavares, et du président de la République d’Argentine Mauricio Macri. "Cette transformation s’inscrit dans le plan Push to Pass et vise à renforcer notre croissance rentable en Amérique latine sur un modèle économique pertinent, a déclaré le directeur. Le groupe investit et déploie le meilleur de son savoir-faire avec un objectif simple : faire du site de Plomar une usine du futur et de référence mondiale."

Le centre de Palomar, situé dans la province de Buenos Aires, accueille depuis 1980 la production de véhicules Peugeot et Citroën. Il deviendra alors un atout majeur de PSA pour atteindre ses objectifs dans la région : une croissance rentable, le lancement de nouveaux véhicules au Mercosur, un doublement des volumes de ventes hors Mercosur, un programme agressif d’intégration locale et un profit multiplié par trois.