Here dispute la mobilité à la demande à Google

Here vient d'offcialiser son kit de développement, Mobility On-Demand, un pack qui doit servir les intérêts des sociétés de transport de personnes et de marchandises. Une réponse évidente aux modules de Google.

Il était dit que Here irait chatouiller Google sur tous les terrains. Ce 21 mars, le fournisseur de données cartographiques a lancé Mobility On-Demand, son kit de développement utile dans la création d'applications de services de nouvelles mobilités. "Google était un peu le service par défaut, nous allons apporter notre expertise de la données et notre maitrise des relations avec le secteur automobile", s'est félicité Eric Fumat, de directeur des ventes de la division Enterprise de Here.

Mobility On-Demand rassemble un lot complet, composé d'une plateforme de gestion des données, d'une cartographie de référence multi-pays, des statistiques routières, de modules SDK, d'une gestion des communications hybrides (permet une utilisation même hors-connexion) et de l'application de navigation HereWeGo. Des éléments que les développeurs pourront utiliser selon leurs besoins. "Le plus important reste le geocoding et le reverse geocoding, martèle Eric Fumat, sans lequel il est impossible de rapprocher une demande de mobilité et une offre".

Les VTC français dans le pilote

La cible est donc toute désignée. Here vise les compagnies de VTC, les livreurs, notamment urbains ou encore les sociétés de covoiturage et d'autopartage, soit tout ce qui vit de la géolocalisation. D'où le modèle économique de mise à disposition gratuite du kit Mobility On-Demand, finalement facturé au prorata du volume de courses effectuées. Les références acquises durant la phase pilote vont faciliter la montée en charge. Here a travaillé avec Grab en Asie, MyCab, Chauffeur Privé et Heetch, plus proche de nous. "Nous sommes à l'étude de solutions pour Daimler et BMW, dans le cadre de leurs services respectifs", confie Eric Fumat. Rien d'étonnant.

Rien de nouveau non plus, en termes de segment de marché, mais désormais, celui-ci compte deux acteurs de poids, entre Here et Google. "Les études sont trop vastes pour être significatives, nous ne pouvons donc pas chiffrer le potentiel de ce marché", retarde Eric Fumat qui admet que "les perspectives de croissance sont importantes". En réalité, cependant, Mobity On-Demand trouvera toute sa valeur dans la deuxième étape du plan. Avec d'un côté, la capacité à rapprocher l'offre et la demande de mobilité et, d'un autre, la conception d'une cartographie de très haute définition, Here se dote des moyens de répondre aux besoins de la logistique PL et du futur robot-taxi.