Les Renault Diesel ont la cote !

Le marché français de l'occasion est dominé par les transactions entre particuliers... et il a ses spécificités. Vivastreet vient d'en apporter la preuve : le site de petites annonces entre particuliers indique dans l'une de ses études que le profil type du véhicule d'occasion sur son site est une Renault Clio de plus de dix ans, affichant moins de 50000km au compteur et roulant au Diesel (les modèles Diesel et essence représentent respectivement 58% et 24% des annonces de Vivastreet).

Partant de là, le prix est donc logiquement le premier critère d'achat des internautes cherchant à acquérir un véhicule d'occasion auprès des particuliers. Il a été cité par plus de la moitié des sondés interrogés par Vivastreet, loin devant l'empreinte carbone (18%) et la consommation de carburant (17%).

Le Made in France ? Ce n'est pas encore un argument sur le marché de l'occasion entre particuliers. Un peu plus d'un quart seulement des personnes interrogées seraient prêtes à acheter une voiture plus chère si celle-ci était fabriquée en France.