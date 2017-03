Une couverture nationale pour Carizy

La plateforme en ligne de vente de VO clés en main se déploie sur l'ensemble du territoire français grâce à un maillage de 110 cabinets d'experts.

Après une phase de pilotage d'un an et demi concentré sur l'Ile de France, carizy.com, plateforme de vente en ligne de véhicules d'occasion clés en main étend sa couverture territoriale à toute la France grâce à 110 cabinets d'expertise automobile partenaires. Il est donc désormais possible "de se faire livrer un VO expertisé depuis Marseille lorsqu'on habite à Lille ou vendre son véhicule depuis chez soi ou au bureau", explique carizy.com.

Les experts sélectionnés par Carizy sont indépendants, diplômes et agréés par l'Etat et contrôlent tous les véhicules des clients souhaitant utiliser les services de la start-up. Chaque véhicule mis en vente sur carizy.com passe entre les mains des experts sélectionnés et subit 100 points de contrôle et un essai routier. "Une expertise qui garantit la fiabilité et la sécurité des véhicules proposés à la vente par les particuliers", ajoute Carizy.

La Macif et la Matmut derrière

Créé en juillet 2015 par Mathias Hioco, Fabien Gagnot, Nicolas Robin et Vincent Farion, carizy.com compte plus de 1 000 clients sur sa plateforme. La jeune pousse vend en moyenne 100 véhicules par mois avec un objectif de 2 000 ventes d'ici fin 2017. Carizy.com estime trouver un acheteur en 3 semaines en moyenne pour un prix moyen de 12 000 euros.

Pour rappel, en juin dernier, le groupe Macif et le groupe Matmut ont décidé de soutenir le développement de carizy.com, avec une prise de participation dans le capital de la plateforme bouclant une levée d'un million d'euros. Une alliance qui a permis à carizy.com d'accélérer sa progression sur le marché français de la vente de véhicules d'occasion entre particuliers. Dans le cadre de ce rapprochement, des synergies entre les trois partenaires sont mises en place.