PayCar accélère

La start-up fondée il y a deux ans presque jour pour jour rejoint l'accélérateur du groupe Leboncoin et voit ses ambitions se multiplier.

Presque deux ans jour pour jour après sa création, PayCar est la première start-up sélectionnée par le nouvel accélérateur par le groupe leboncoin. L'entreprise qui propose une solution de paiement pour l'achat et la vente de VO entre particuliers, présente des synergies avec l'activité du site leboncoin. Outre l'hébergement dans les locaux du groupe, la start-up parisienne bénéficiera de l'acquisition utilisateurs de leboncoin (24 millions de visiteurs uniques) pour des moyens de promotion. PayCar pourra aussi solliciter les différents experts du groupe pour des séances de travail et de coaching personnalisés ou bénéficier de testeurs pour les nouveaux produits et services.

Devenir une référence du paiement sécurisé

"Nous sommes ravis de bénéficier du soutien du numéro 1 français des petites annonces de ventes de véhicules entre particuliers. Intégrer l'accélérateur du groupe leboncoin devrait donc fortement nous aider à développer la notoriété de notre service auprès de tous les particuliers qui ont besoin d'une solution de paiement sécurisante lorsqu'ils vendent leur véhicule", a commenté Vincent Marty Lavauzelle, CEO et fondateur de PayCar.

L'intégration de PayCar à l'accélérateur leboncoin permettra surtout à la start-up, qui compte plusieurs milliers d'utilisateurs, de disposer de moyens supplémentaires pour atteindre son objectif : "imposer notre service comme un standard de paiement sur le marché du VO", estime Vincent-Marty Lavauzelle.

La BNP Paribas au capital

Le succès de la start-up a aussi attiré l'œil du groupe BNP Paribas lequel a investi, en novembre derniere, 1,3 millions d'euros dans le cadre d'une levée de fonds. Depuis mars 2016, la start-up travaillait étroitement avec BNP Paribas Cardif dans le cadre de l'Accélérateur FinTech de L'Atelier BNP Paribas. L'établissement bancaire ainsi que ses entités BNP Paribas Cardif et BNP Paribas Personal Finance ont donc souhaité poursuivre l'aventure en participant à la première levée de fonds de PayCar. "Cette levée de fonds va nous permettre d’aller encore plus vite en nous structurant, et le partenariat avec BNP Paribas va également nous permettre d’accélérer l’adoption du service et notre croissance au niveau commercial", avait alors expliqué Vincent Marty-Lavauzelle. L'inscription à PayCar est gratuite et sans engagement. Le tarif appliqué est de 20 euros par utilisateur à la transaction.