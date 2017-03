Easyveryf consolide son projet

Un an après son lancement, la start-up vient de boucler sa première levée de fonds et se dit prête à se développer en Europe. Un service qui s'adresse aux particuliers mais également aux professionnels qui achètent à distance.

Au départ, il y a un an, l'idée de Célina Maubert, cofondatrice d'EasyVerif (aux côtés de Cédric Boisson, NDLR) est simple et tellement évidente : apporter aux consommateurs, l'expertise d'un professionnel avant tout achat ou réservation dans les domaines de l'immobilier et les véhicules d'occasion. Une façon d'éviter les arnaques d'une part et, d'autre part rassurer le consommateur qui n'aurait pas les compétences. Dans le milieu automobile, il est dit que "83% des acquéreurs pensent qu'il faut s'y connaître pour acheter un véhicule d'occasion".

Afin de répondre à toutes ces problématiques, EasyVerif a ainsi mis sur pied tout un réseau de 700 contrôleurs répartis dans toute la France. Ces contrôleurs ? "Ce sont tous des professionnels, ou anciens professionnels issus des secteurs de l'immobilier ou de l'automobile, tous compétents dans leur spécialité, leurs expériences ayant été vérifiées", explique l'entreprise. A partir de cette base, la start-up met en relation l’utilisateur avec un de ces contrôleurs, afin que celui-ci se déplace pour vérifier et contrôler le choix du client. Pour un tarif unique de 79 euros, le client obtiendra un compte-rendu détaillé et l’avis du contrôleur sur le bien qu’il convoite. Si au départ, EasyVerif s'adressait aux particuliers, la start-up peut aussi accompagner les professionnels quand ceux-ci achètent à distance.

Le concept séduit. EasyVerif revendique une augmentation de ses utilisateurs de l'ordre de 250% par semaine ! Il séduit aussi, et surtout, les investisseurs. La jeune pousse vient de boucler son 1er tour de table auprès de Provence Business Angels. La levée de fonds aurait apporté une somme proche des 300 000 euros laquelle servira à consolider les structures de l'entreprise mais aussi à l'aider à se développer. "Le déploiement en Europe fait également partie de nos objectifs", conclut Célina Maubert.