Le véhicule du mois : la Skoda Octavia

Le JA, en partenariat avec Autovista, vous fait découvrir en exclusivité les valeurs futures sur le marché de l'occasion d'un véhicule récemment lancé. Ce mois-ci la Skoda Octavia. Incontournable dans la gamme tchèque depuis plus de 20 ans, l'Octavia revient, toujours plus efficace et mieux équipée que jamais.

Même si l'année 2017 sera placée sous le signe des SUV avec les lancements des Kodiaq et Yéti, l'Octavia est loin d'avoir dit son dernier mot. Modèle encore le plus vendu de la marque en 2016 avec plus de 436 300 unités, l'Octavia demeure l'un des piliers d'une gamme qui vient d'ailleurs d'enregistrer une nouvelle année record avec 1,127 million de véhicules vendus (+ 6,8 %). Toutefois, malgré cette performance d'ensemble, la berline et sa déclinaison break Combi attendaient cette remise à niveau pour dynamiser une croissance limitée à 0,9 % sur le dernier exercice. Un constat identique en France, où le modèle a totalisé 6 973 immatriculations (2 446 berlines et 4 497 Combi) et une croissance là aussi de 0,9 %. Mais à y regarder de plus près, l'Octavia a encore bien performé sur certains canaux avec notamment une croissance de 18,2 % sur le seul canal des loueurs hors courte durée (1 492 unités en 2016 vs 1 262 en 2015).

Atteindre les 7 000 ventes

Il faut dire que l'Octavia est l'un des best-sellers de la marque sur les marchés professionnels puisqu'ils accaparent 66 % des ventes du modèle, les particuliers représentant les 34 % restants. Après avoir dépassé les 8 200 ventes à professionnels en 2016, Skoda compte sur une progression de 10 % cette année afin de dépasser les 9 000 ventes. L'Octavia devra naturellement apporter son écot avec un objectif de 7 000 ventes cette année sur les 26 000 escomptées par Skoda France. Sous le capot, pas de surprise, avec une offre restant très large et comprenant quatre motorisations essence, allant de 85 à 180 ch, et autant en Diesel avec des puissances comprises entre 90 et 184 ch. A l'exception des deux entrées de gamme, tous ces blocs peuvent être associés à des boites DSG 6 ou 7 rapports et certains à la transmission intégrale. Le cœur de gamme devrait rester la version Combi équipée du 1.6 TDi 116 ch (102 à 106 g/km), associé à l'une de ces deux boîtes. Le 2.0 TDi 150 ch arrive juste derrière (112 à 118 g/km). Dans les mois à venir, une version GreenLine viendra compléter le dispositif pour encore plus d'efficience. Au sujet des finitions, il n'y a pas match puisque, logiquement, la Business domine avec 32 % des ventes. Mention spéciale pour la Scout avec plus de 10 % des ventes et l'Octavia RS, qui a tout de même représenté 14,5 % du mix sur la génération précédente. Une offre sportive très séduisante avec une RS Diesel de 184 ch et une essence de 230 ch, qui seront bientôt complétées par une version encore plus performante de 245 ch.

Plus de connectivité

En plus de pouvoir capitaliser sur ces mécaniques connues, l'Octavia cuvée 2017 devient plus technophile. Si elle gagne une nouvelle face avant avec un nouveau regard et une calandre plus généreuse, c'est à l'intérieur que la berline progresse avec de nouveaux matériaux et un système d'infodivertissement qui peut atteindre jusqu'à 9,2 pouces et elle offre surtout toute la connectivité nécessaire avec Skoda Connect. Elle accueille aussi la recharge des téléphones par induction ou encore le volant chauffant. Le chapitre "Assist" offre maintenant un aperçu de conduite autonome avec la gestion des embouteillages grâce à la conjonction des quatre systèmes que sont le Front Assit, l'ACC, la détection d'angle mort et le Lane Assist. Ce ne sont d'ailleurs pas les seuls Assist puisqu'il y a aussi le Park Assist ou encore le Trailer Assist. Toujours aussi logeable, avec des places arrière et un coffre dignes du segment supérieur, cette Octavia a tout pour rester la Skoda la plus vendue au niveau mondial. En France, sa trajectoire, notamment auprès des professionnels, devrait être consolidée.

Christophe Jaussaud

Etude des valeurs futures de la Skoda Octavia

1,6 TDI 110 ch Style : 27 750 euros