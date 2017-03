Enchères : le VO accapare le marché

En progression en 2016 (+10%), le secteur "Véhicules d'occasion" a enregistré 1,39 milliard d'euros d'adjudications et représente désormais la moitié de l'ensemble du secteur des enchères.

Le Conseil des Ventes Volontaires (CVV) a dressé le bilan de l'exercice 2016 du secteur des enchères. Un exercice au cours duquel le montant total adjugé hors frais et tous secteurs confondus a atteint son plus haut niveau avec 2,9 milliards d'euros et affichant une progression soutenue de 7,2% par rapport à l'année précédente. Comme constaté les exercices antérieurs, c'est le secteur "Véhicules d'occasion et matériel industriel" qui enregistre une nouvelle fois un bel exercice : en effet, l'activité termine l'année 2016 en progression de 12% pour un montant total adjugé de 1,39 milliard d'euros, soit 47% du montant total tous secteurs confondus et devenant ainsi le secteur le plus important au même titre que le secteur "Art et objets de collection". En nombre de véhicules vendus, la croissance est quasiment identique là aussi : +11%, avec 256 000 transactions.

Une importance accrue

Il est à noter que deux opérateurs spécialisés du secteur VO occupent les deux premiers rangs tous secteurs confondus : VP Auto etBCAuto Enchères lesquels ont enregistré respectivement 345 et 342 millions d'euros de montants adjugés. Dans le classement des 20 premiers opérateurs de vente en 2016 établi par le CVV, les spécialistes des enchères automobiles trustent même 50% des places ! "La concentration accrue de l'activité sur un nombre restreint d'opérateurs s'amplifie avec cinq groupes économiques (VP Auto, BCAuto Enchères, Alcopa, Toulouse Enchères Automobiles et Five Auction) qui réalisent plus de 84% du montant total des ventes", relève également le CVV.

Ventes dématérialisées

Le CVV a également relevé la progression soutenue des ventes par Internet : ainsi avec 834 millions d'euros (contre 712 millions d'euros en 2015), soit 17% de croissance, les ventes via le web représentent 64% du montant total des ventes du secteur contre 56% un an auparavant. Et dans ce total, 89% sont totalement dématérialisées soit 745 millions d'euros sur les 834 millions d'euros. Enfin, le prix moyen d'un véhicule vendu aux enchères s'établit à 5 000 euros pour des âges sensiblement élevés : 53% des VO vendus ont plus de 8 ans et 67,7% ont plus de 5 ans.