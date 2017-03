Mapping Control rejoint PSA Connect Fleet Management

Un acteur de plus se met au service de la solution de gestion de flotte de du Groupe PSA. Selon nos informations, Mapping Control est désormais sous contrat avec le constructeur français.

Un accord en forme de reconnaissance. Mapping Control vient d'intégrer le cercle des partenaires de PSA, dans le cadre du programme Connect Fleet Management, d'après les révélations du président du groupe aixois, Daniel Vassalucci, au cours d'un entretien accordé au Journal de l'Automobile, et confirmé par Olivier Emsalem, responsable des solutions de mobilité BtoB de PSA. Le fournisseur de solutions de gestion de flotte rejoint ainsi la liste des plateformes de gestion de données de conduite, composée notamment d'Orange, Axodel, TomTom Telematics et Masternaut.

Le partenariat prévoit que les équipes de Mapping Control participent activement à la commercialisation des offres de PSA. Et Daniel Vassalucci de partager sa vision : "Les concessionnaires ne sont pas formés pour vendre de la télématique professionnelle et nous ne savons pas vendre de véhicules, il y a une complémentarité bénéfique. Nous nous engageons auprès de PSA avec la conviction et l'ambition de générer du business". Il aura fallu toutefois attendre deux ans et demi pour parvenir à cet accord. "Le temps d'avoir des cibles similaires", explique le président de Mapping Control.

Axodel, TomTom et Masternaut en leviers de croissance

Les ambitions ne sont des moindres. A la faveur d'un conseil mieux amené aux clients, Mapping Control table sur un volume de "5000 à 10000 unités", via les concessions, en années pleine, selon le président. Il estime que la gamme de services qu'il propose aux entreprises constituera un argument de poids dans les négociations, notamment l'approche "boite à outils" qui permet à chacun des gestionnaires de parc de composer son service à la carte. Pour mémoire, Mapping Control dispose de huit modules, dont la gestion de flotte, la gestion de parc, la sécurisation des biens, la gestion sociale ou encore l'autopartage.

Chez PSA, Olivier Emsalem justifie cet ajout par une "pression des clients", doublé d'une compétence avérée de Mapping Control. "Nous voulons la liste de prestataire la plus pertinente pour Free2Move", argue le responsable, qui lui se garde de prendre des engagements volumétriques. Depuis le début de l'année 2017, PSA a livré 12000 véhicules connectés à la plateforme, selon Olivier Emsalem. "Axodel, TomTom et Masternaut sont les principaux contributeurs, car ils parviennent à convertir leur base de clients".