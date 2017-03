Porsche sait remercier ses employés

Après une année 2016 record, le constructeur allemand a annoncé qu'il allait verser à ses salariés une généreuse prime pouvant atteindre les 9000€ !

Porté, entre autres, par la réussite de ses Cayenne et Panamera, la firme du groupe Volkswagen a réalisé un dernier exercice historique, le meilleur depuis sa création, avec un chiffre d'affaires de plus de 22 milliards d'euros et une rentabilité en hausse de 17,4%. Un résultat auquel ont grandement contribué les salariés du constructeur que la direction de Porsche souhaite ainsi remercier avec le versement d'une prime annuelle conséquente.

Quelque 21000 des 27000 collaborateurs de la société, allant des ingénieurs aux ouvriers évoluant sur les chaîne d'assemblage, se verront attribuer une prime au titre de l'année écoulée pouvant atteindre 9111€, clin d'œil symbolique à l'une des icônes de la marque, la célèbre 911. Il y a un an, à la suite d'un exercice 2015 déjà exceptionnel, les salariés de Porsche avaient également reçu une gratification conséquente approchant alors les 9000€.

Le différentiel demeure ainsi modeste, ce qui s'explique principalement par le contexte difficile dans lequel se trouve toujours la maison mère du constructeur, Volkswagen, empêtrée dans les répercussions du Dieselgate. "Personne d'autre ne reçoit une prime exceptionnelle approchante" dans le groupe, a toutefois relativisé dans un communiqué Uwe Hück, président du comité d'entreprise de Porsche. A titre de comparaison, le groupe Daimler a, de son côté, versé une prime annuelle de 5400€ à ses 130000 employés.