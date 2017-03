100 000 VE en France !

En passant le cap des 100000 immatriculations de véhicules 100% électriques cumulées depuis 2010, la France devient le 1er parc automobile zéro émission en Europe.

En 2010 est apparu la nouvelle génération de véhicules électriques. Depuis cette année, les immatriculations de voitures 100% électriques ont grimpé en France de manière exponentielle : 980 unités en 2010, 14000 en 2012, 43000 en 2014, 66000 l’année suivante, pour atteindre barre des 100000 unités vendues début 2017, faisant du pays le premier parc européen sur le 100% électrique. En cumulant les segments électrique et hybride rechargeable, le total s’élève à 117000 immatriculations, un record que la France partage avec la Norvège, qui a franchi ce palier en décembre 2016.

Les bons résultats du marché électrique français tiennent en premier lieu leurs origines des dispositifs d’incitation à l’achat et à la location de ce type de véhicules. Ceux-ci sont rendus plus accessibles grâce notamment à un bonus maximal de 10000 euros à l’acquisition d’un VP ou VU. Les infrastructures de recharge privées et publiques, bien développées sur le territoire et qui le seront encore plus avec l’arrivée, entre autres, de l’américain Chargepoint en Europe, en sont également un facteur important.

Avec l’arrivée d’une nouvelle génération de modèles dotés d’une autonomie de 300 km combinée à cette progression constante du marché, tous les signaux sont au vert pour que les Français adoptent encore plus la mobilité zéro émission. En septembre 2016, une étude IPSOS démontrait que 35% des automobilistes étaient "prêts à passer à l’électrique", et que 80% d’entre eux se disaient prêts à modifier leurs habitudes de mobilité afin d’améliorer la qualité de l’air.

L’Avere-France estime qu’à l’horizon 2020, la France devrait compter plus de 350000 véhicules 100% électriques en circulation.