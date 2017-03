Electric-Road tient congrès à Rouen

Ce mercredi 29 mars, l'association Electric-Road organise son premier congrès décentralisé, à Rouen, afin de mettre en mouvement les nombreux acteurs de l'écosystème de la mobilité électrique. Explications.

Pourquoi un nouvel événement dédié à la mobilité électrique en région et pouvez-vous nous donner trois bonnes raisons d’y venir ?

Electric-Road a été créé en 2013 pour mettre en lumière les solutions de charge de demain permettant d’absorber un volume prévisible de mobilité électrique, y compris pour les véhicules lourds. Grâce à la participation d’acteurs internationaux caractéristiques de l’ensemble de la chaîne de valeur, les éditions parisiennes 2013, 2014 et 2016 ont été un succès. Electric-Road est devenu en trois ans le seul congrès français travaillant sur tous les aspects de la mobilité du futur, les véhicules bien sûr, mais tout ce qui les entoure en termes de structures et qui permet de les faire avancer sans contraintes.

C’est pourquoi les fondateurs ont pris fin 2016 plusieurs décisions. Primo, ouvrir les thématiques historiques des congrès aux sujets connexes de la Route électrique et de ses applications pour élargir les perspectives de la filière (arrivée du digital, voiture autonome, connectée, nouveaux usages, business models, smart city, urbanisme, financement et même compétition, etc.). Secundo, structurer Electric-Road en association professionnelle réunissant une grande variété de parties prenantes de cette nouvelle approche, pour fluidifier la filière à tous les niveaux, et permettre à ses acteurs de se préparer tout au long de l’année à la transition généralisée vers l’électromobilité. Tertio, accélérer le rythme des rencontres événementielles et sortir de Paris pour s’adresser directement aux instances concernées en proposant trois congrès par an dans les territoires, afin de faciliter la rencontre entre l’offre et la demande.

Au-delà de ce contexte, voici encore trois raisons d’y venir : rencontrer les acteurs de cette chaîne de valeur, découvrir les dernières innovations en propulsion et en infrastructures, et appréhender les marchés de demain.

Même si l’électrification au sens large est une tendance lourde pour les transports, comment analysez-vous le déploiement plutôt lent du véhicule 100 % électrique et des véhicules hybrides en France comme en Europe, y compris au sein des collectivités et des flottes ?

A mes yeux, une progression de 60% en un an, rapportée aux variations du marché traditionnel, n’est pas un déploiement lent, surtout en période de prix bas du pétrole. La propulsion électrique a eu à gérer un certain nombre d’écueils après un siècle de sommeil technologique : fausses vérités, dépréciation d’image, lobbies… avant que l’évidence n’en fasse le standard de propulsion qui s'impose aujourd’hui. Le prix des batteries chutant de façon vertigineuse, le tout dernier écueil (économique) sautera lorsque le prix d’achat descendra en dessous du prix thermique équivalent, et c’est pour demain matin !

La multiplication des acteurs et des initiatives dans cet écosystème en formation ne nuit-elle pas in fine à la constitution d’une filière véritablement structurée et orientée vers des standards et des objectifs précis et partagés ?

La multiplication d’acteurs, que l’on ne peut empêcher à l’aube d’une mutation qui convoque un grand nombre d’activités et d’emplois, est toujours une source de brouillage des pistes par multiplication des axes technologiques. L'exemple du problème de la prise des VE qui a coûté trois ans de retard d’ouverture de marché est à ce titre révélateur. La seule solution pour éviter la cacophonie, c’est justement de fédérer ces acteurs pour les faire parler d’une seule voix, par des groupes de travail, des opérations de cooptation, des retours d’expérience à mutualiser.

C’est exactement la mission d'Electric-Road, qui réussit depuis trois ans à faire réfléchir et travailler ensemble des métiers aussi divers que des industriels de la batterie, des opérateurs de transport et d’infrastructures, des constructeurs de VE, de camion et de bus, des sociétés d’ingénierie, des chargeurs, des élus et des techniciens de collectivités, des acteurs de logistique urbaine, et tant d’autres. Tous ont conscience de l’importance de l’interopérabilité et de l’obligation d’une cohabitation proactive. C’est aussi dans ce but que le congrès Electric-Road est devenu une association.