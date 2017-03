Seat de retour dans le vert

A l'issue d'un exercice 2016 historique, la marque espagnole a réalisé, les meilleurs résultats financiers de son histoire qui l'autorisent désormais à voir son futur très sereinement.

C'est un magnifique ancien hôpital, devenu un des monuments discrets de la ville de Barcelone, qui avait été choisi par la marque espagnole, et son président Luca de Meo, pour présenter les résultats financiers issus de l'exercice 2016. Force est de constater que la convalescente Seat tient à nouveau sur ses deux jambes. Le dernier exercice s'est en effet soldé par un chiffre d'affaires record de 8,597 milliards d'euros, contre 8,332 milliards d'euros en 2015 (+3,2%).

La différence positive de 265 millions d'euros de progression est à mettre au crédit des ventes de véhicules (+155 millions d'euros), de services de R&D (+92 millions d'euros) et de pièces de rechange et composants (+18 millions d'euros), a détaillé le rapport du groupe. Si le résultat croît donc de 3,2%, d'une année sur l'autre, il s'affiche surtout en hausse de 41 %, par rapport à 2012. "C'est une année couronnée de succès", a fait écho à Luca de Meo, Holger Kintscher, le directeur financier de Seat, lors de la conférence de présentation du bilan.

Seat est parvenue à contenir la hausse des budgets approvisionnements, à 6,562 milliards (+2,9%) et la dépréciation des actifs (-3,5%, à 323 millions), mais l'intégration du Centro Tecnico et des quelque 1 000 employés rattachés a eu un impact sur la masse salariale, à 824 millions d'euros (+14,8%). Le résultat après impôts et effets exceptionnels (revente de la captive financière pour plus de 800 millions d''euros) s'élève donc au final à 232 millions, soit 226 millions de plus que l'an passé.

210 euros de plus par véhicule vendu

Alors que la marque perdait 7 millions d'euros, en 2015, ce qui était déjà une forme d'exploit, en comparaison aux 167 millions d'euros de perte de 2014, elle a engrangé un bénéfice net de 143 millions d'euros en 2016, signant donc ce fameuxretour dans le vert. Si bien qu'une prime de 480 euros va être versée à chacun des employés de maison barcelonaise. A noter que Seat arecruté 430 personnes, l'an passé, dont 53 % était âgé de moins de 30 ans. Les "millenials" comptent alors pour environ un quart des 14000 salariés composant les effectifs de la filiale espagnole du groupe Volkswagen.

Au cours des douze mois de l'année 2016, c'est peu dire que Seat a réussi un tour de force commercial, tant quantitatif que qualitatif. Les volumes d'abord. Ils sont supérieurs de 2,25%, à 409 000 unités (+30% par rapport à 2012), dont environ 80 000 à destination de clients professionnels, services spéciaux et collectivités locales. L'Ateca, qui attend sa pleine exploitation, n'y est pas étranger, mais l'Ibiza ne démérite pas. La citadine, qui sera remplacée cette année, a tout de même cumulé 150 000 unités (3 millions roulent à ce jour dans le monde). La qualité, ensuite. Chaque vente a été facturée 210 euros de plus, à 13 760 € en moyenne par voiture (VO compris). Là encore, la montée en gamme, grâce à l'apport des SUV, profite à Seat, selon le directoire de la marque.

Sur son marché domestique, Seat a vendu 77 643 voitures, soit 0,1% de mieux que l'année précédente, selon l'Anfac (association espagnole des constructeurs). Une stabilité qui la place cinquième marque du marché national, devancée par Peugeot (83 523 unités, +9,3%). L'Allemagne reste donc le premier débouché, avec près de 90 000 unités. "Nous avons atteint une taille critique qui nous invite désormais à y investir dans la visibilité et le renforcement du réseau, programme Luca de Meo.

Présente sur 70 marchés mondiaux, Seat pèse 2,8% des exportations espagnoles, à plus de 7 milliards d'euros. 85 % des volumes en sortie d'usine trouvent un client en Europe occidentale, insuffisant selon Luca de Meo : "Nous voulons que le reste du monde monte à 30%, afin d'équilibrer la balance et de réduire l'exposition aux risques". L'usine algérienne du groupe ouvrira au second semestre 2017 (pour l'assemblage local des Ibiza et Golf) et une stratégie de développement est en cours de réflexion, en Amérique du Sud, sont des projets qui doivent éclairer cette nouvelle répartition. Oui, la Chine attendra, fait-on comprendre chez les cadres dirigeants.

Un troisième SUV à venir

Couvert financièrement par le groupe Volkswagen – à qui l'Espagnole vient de reverser 590 millions d'euros au titre de remboursement des pertes passées – dans l'affaire du Dieselgate, Seat se concentre sur ses investissements industriels. D'abord, la production de la nouvelle boite de vitesses multimarque et la montée en cadence de la plateforme MQB A0, de l'Ibiza et autres productions du groupe, qui doit atteindre 700 000 unités à terme. Ensuite, la réponse aux besoins européens. Le trio Ibiza, Ateca et futur Arona a permis de passer de 63 à 72% de taux de couverture des attentes du marché, mais Seat pense déjà au futur. Et il s'écrit en grosse dimension. La marque espagnole sortira en 2018 un SUV de 7 places, monté sur la plateforme MQB A2, identique aux VW Tiguan Allspace et Skoda Kodiaq. "Quand on voit la performance de l'Alhambra et la qualité de l'Ateca, nous estimons avoir des arguments pour ce type de segment", ne démord pas Luca de Meo.

Pour finir, quelques chiffres de l'usine de Martorell. Entre autres effets, dont les travaux de transformations de la ligne d'assemblage de l'Ibiza et la fin de la Seat Altea qui a amputé les chaines de production de 13 000 unités environ, le site catalan a sorti 449 063 véhicules, l'an passé (toutes marques confondues), contre 477 077 en 2016 (-5,9%). Pourtant dans le même temps, la productivité a gagné 19 % et les coûts de production ont été abaissés de 18 %, tout en assurant une fiabilité de livraison de 99 %, apprend-t-on en visitant le site. La digitalisation amorcée a permis d'économiser 5% de temps nécessaire à la construction d'un exemplaire.