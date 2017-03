Gruau débarque en Italie

Le constructeur-carrossier spécialiste de l'utilitaire vient de prendre le contrôle de la société italienne Onnicar. L'opération lui permet de s'implanter sur le marché transalpin en créant l'entité Gruau Italie.

Gruau poursuit sa stratégie d'internationalisation. Comptant déjà des implantations en Pologne, en Espagne, en Algérie et aux Etats-Unis, le groupe mayennais vient en effet d'annoncer le rachat du constructeur-carrossier italien Onnicar. Ce dernier, spécialisé dans la benne aluminium et basé à une centaine de kilomètres de Turin, a vu le jour en 1969, emploie 35 collaborateurs et a procédé à 2100 transformations pour un chiffre d'affaires de 12 millions d'euros sur 2016.

Si la marque Onnicar sera conservée pour les bennes, tri-bennes et plateaux en aluminium sur le marché italien, ce rachat va aussi permettre de donner naissance à la marque Gruau Italie (elle commercialisera dans la péninsule tous les produits traditionnels du groupe mayennais que sont les isothermes, les cabines approfondies et les TPMR).

Laura Francone restera directrice générale d'Onnicar, mais sera désormais épaulée par Patrick Gruau... élu en septembre dernier Entrepreneur de l'Année pour la région Ouest lors de la 24e édition du Prix de l'Entrepreneur de l'Année organisé par le cabinet Ernst&Young et le magazine L'Express.