Orange privilégie la C3

Dans sa nouvelle car-policy, la nouvelle Citroën C3 est le seul modèle essence référencé par le groupe de télécommunication dans la catégorie des citadines. Elle devrait faire l'objet d'au moins 700 contrats de LLD auprès d'ALD Automotive.

Citroën a pour le moins la confiance du groupe de télécommunications Orange. Dans le cadre du renouvellement régulier de sa flotte, ce dernier a décidé de ne référencer comme modèle essence dans la catégorie des citadines que la seule Citroën C3. Ses collaborateurs pourront opter soit pour une C3 dotée d'un bloc PureTech de 82ch avec boîte de vitesses manuelle et finition Feel Business, soit pour une C3 dotée d'un bloc PureTech de 110ch avec Stop&Start, boîte de vitesses automatique EAT6 et finition Shine Business (la première émet 109g de CO2/km et la seconde 110g de CO2/km).

Orange espère qu'au moins la moitié des commandes enregistrées dans sa catégorie des citadines s'effectuera avec ce modèle, plus de 700 C3 essence étant ainsi appelées à équiper sa flotte (elle totalise près de 20000 véhicules, des dérivés VP, des VUL et des VP). "Les commandes sont d'ores et déjà ouvertes pour l’année en cours via le loueur ALD Automotive", souligne Orange.

Et cette décision vient bien sûr en complément de toutes les solutions de mobilité déjà déployées par le groupe de télécommunications ces dernières années. Orange exploite par exemple une offre d'autopartage interne qui implique à ce jour quelque 800 véhicules et devrait en concerner 2000 à la fin 2017 puis 3000 en 2020 (cette solution a été mise en œuvre en partenariat avec la société Mobility Tech Green). "Aujourd'hui, la technologie permet aisément de partager des véhicules de collaborateurs qui roulent peu grâce à l'autopartage, nous rappelait récemment Patrick Martinoli, le directeur de la gestion des véhicules du groupe Orange. Ce même autopartage permet en outre de proposer aux salariés des déplacements à usages professionnels ou privés."