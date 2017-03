Suzuki plus ambitieux avec la nouvelle Swift

Avec sa nouvelle Swift, le constructeur japonais ambitionne de gagner 0,5 point de part de marché sur le segment B en France. Avec les autres nouveautés déjà mises sur le marché et celles qui restent à venir, il s'agit aussi d'enregistrer plus de ventes auprès des professionnels.

La Swift va rester un modèle important pour Suzuki ! En effet, avec la quatrièmegénération de cette citadine – depuis son lancement au milieu des années 2000, ce modèle a été écoulé à plus de 5,3 millions d'exemplaires dans le monde dont 1 million sur le seul Vieux Continent –, le constructeur japonais ambitionne de gagner 0,5 point de part de marché sur le segment B en France. Cette part de marché doit passer de 1,5% à 2% (elle était de 2,5% sur les exercices 2007 et 2008).

"Avec la nouvelle Swift, nous tablons sur 7000 immatriculations en 2017 et 9000 en 2018", souligne Stéphane Magnin, directeur de l'activité automobile chez Suzuki France. L'an dernier, ce modèle a été écoulé à 7453 exemplaires en France, contribuant à hauteur de 36% aux immatriculations totales de la marque sur le territoire (20528 unités, en hausse de 10,93%). La nouvelle mouture de la Swift dispose en tout cas d'arguments susceptibles de lui permettre de regagner du terrain dans le segment B (il est dominé pour moitié par les seules Renault Clio, Citroën C3 et Peugeot 208).

Conservant un aspect compact tout en étant moins longue de 10mm, plus large de 40mm et moins haute de 15 mm que sa devancière (l'empattement est, lui, plus long de 20mm), la nouvelle Swift exploite la même plateforme que la Baleno. Résultat : elle est plus légère de 120kg que la Swift de troisième génération, ce qui est bien sûr bénéfique au niveau de la consommation de carburant et des rejets de CO2.

Disponible désormais uniquement en version 5 portes et dotée d'un coffre d'une capacité de 265l (+25l en plus par rapport à sa devancière), elle n'est en outre plus proposée en Diesel. "Les silhouettes 5 portes dominent aujourd'hui le segment B et le Diesel n'a contribué dernièrement aux immatriculations de la Swift qu'à hauteur de 5%", rappelle ici Stéphane Magnin.

Pour autant, particuliers comme professionnels ne seront pas perdants avec les deux blocs essence proposés sur la nouvelle Swift, à savoir le 3 cylindres à injection directe 1.0 Boosterjet d'une puissance de 90 ch et le 4 cylindres 1.2 Dualjet d'une puissance de 111 ch. Tous deux peuvent être couplés à l'hybridation légère SHVS (Smart Hybride Vehicle by Suzuki). Reposant sur un alterno-démarreur et une batterie lithium-ion, ce système autonome – il permet des gains de 1 l/100 km et de 8g de CO2/km, selon Suzuki – assiste le véhicule dans les phases d’accélération ou lors des manœuvres en fournissant un apport de 50 Newton mètre de couple.

Les consommations et émissions de CO2 de la Swift combinant le bloc 1.2 Dualjet et le système SHVS s'affichent ainsi à respectivement 4 l/100 km et 90g/km (4,5 l/100 km et 101g de CO2/km avec la transmission automatique AllGrip). Avec le bloc 1.0 Boosterjet accompagné du système SHVS, elles sont de respectivement 4,3 l/100 km et 97g/km (la transmission AllGrip n'est pas disponible avec ce bloc).

Disponible en trois niveaux de finitions (Avantage, Privilège et Pack), la nouvelle Swift se veut en outre à la pointe de la technologie au niveau de la connectivité et des ADAS. Pour preuve, ses utilisateurs auront aussi accès à un système audio avec connexion smartphone utilisable avec les technologies de connectivité Apple CarPlay, Android Auto ou MirorLink, et la nouvelle Swift pourra être dotée d'un système d'aide au freinage à double capteur (DSBS).

Au final, rien d'étonnant donc si le constructeur souhaite aussi que les entreprises participent un peu plus à ses ventes globales en France, surtout que le constructeur a lancé ces derniers mois à la fois la Baleno, le S-Cross facelifté et l'Ignis en version "Baby SUV". "Les entreprises ont contribué l'an dernier à nos ventes globales à hauteur de 12% et nous aimerions qu'elles y participent à 14% en 2017, précise Stéphane Magnin. Nous tablons cette année sur 3500 ventes à entreprises, hors LCD". A terme, ce sont les 5000 unités qui sont visées. A noter que la nouvelle Swift sera lancée début mai, sera proposée à partir d'environ 13500 euros et comprendra aussi une version sport.

54600

Nombre de Swift de 3ème génération commercialisées sur la période 2010-2017 en France.

267000

Nombre total de véhicules que souhaite commercialiser cette année Suzuki en Europe (232000 en 2016). Les 300000 immatriculations sont attendues en 2019, un exercice au cours duquel les ventes mondiales de Suzuki sont attendues pour leur part à 3,4 millions d'unités (2,8 millions en 2016).