Le Dakar retrouve les dunes

Pour sa 40e édition, le Dakar 2018 retrouvera le Pérou. Partant le 6 janvier de Lima, le tracé prendra fin à Cordoba, en Argentine, le 20 janvier.

Le Dakar retrouvera l’Océan Pacifique et les dunes de sable du Pérou pour la première fois depuis 2013. Les pilotes affronteront de nouveau le désert d’Ica, avant de célébrer l’entrée de la course en Bolivie avec une découverte des deux façades du Lac Titicaca, à plus de 3800 mètres d’altitude.

L’aventure continuera à plus de 4000 mètres d’altitude avec la deuxième capitale du tracé, La Paz, où les équipes effectueront une journée de repos le 12 janvier. Viendra ensuite le classique Altiplano bolivien, les hauts plateaux andins avant que les pilotes n’affrontent la dernière partie de la course en Argentine, pour une arrivée le 20 janvier dans la cité du rallye, Cordoba.

Les organisateurs du Dakar ont exprimé leur solidarité au peuple péruvien qui affronte des catastrophes naturelles de grande ampleur, causées par le phénomène climatique El Nino Costero. "Je souhaite avant tout que nous ayons une pensée pour le peuple péruvien victime en ce moment même de catastrophes naturelles sans précédent", a déclaré Etienne Lavigne en ouverture de la conférence de présentation de l’édition 2018. Les organisateurs se sont joints à la campagne de solidarité du gouvernement péruvien, qui tente de répondre aux urgences de la situation.