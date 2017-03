Faurecia et Parrot finalisent leur partenariat

Pour développer son offre en matière de connectivité et d'infotainment, l'équipementier acquière 20% du capital de Parrot Automotive avant d'en prendre le contrôle, sans doute d'ici 2019.

Annoncé en fin d'année dernière, le rapprochement entre Faurecia et Parrot se concrétise aujourd'hui. L'équipementier tricolore vient en effet d'annoncer "avoir finalisé et signé (son) partenariat stratégique" avec le spécialiste de la connectivité et de l'info-divertissement automobile. Celui-ci se matérialise dans un premier temps par une entrée à hauteur de 20% de Faurecia dans le capital de Parrot Automotive par le biais d'une augmentation de capital réservée au premier.

A plus longue échéance, celui devrait prendre le contrôle de la société, probablement à horizon 2019, grâce à une émission d'obligations permettant au fabricant de s'octroyer 50,01% du capital avant de détenir l'ensemble des actions de Parrot Automotive, d'ici à 2022. Après avoir cédé, l'an passé, son activité pare-chocs à Plastic Omnium, cette annonce vient renforcer le virage stratégique que souhaite prendre le groupe tricolore.

Grâce à Parrot, celui-ci entend accélérer le développement d'offres de connectivité conçues pour le véhicule de demain et matérialisé, dans un premier temps, par le "Cockpit du futur". Plus connecté, plus modulable mais aussi prédictif grâce à l'utilisation des données de conduite permettant d'adapter l'habitacle aux besoins de l'occupant, ce concept constitue un vaste sujet de recherche pour Faurecia qui, outre Parrot, a également investi en 2016 dans cinq start-ups spécialisées.