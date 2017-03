LeasePlan signe avec Uber

Le loueur longue durée va proposer des offres de financement aux chauffeurs partenaires de la société de VTC dans 23 pays en Europe. Il s'est par ailleurs fixé quelques objectifs majeurs sur la période 2017-2020 via un plan dénommé "The power of one LeasePlan".

Qu'on se le dise ! Les nouvelles mobilités vont intéresser toujours plus le loueur longue durée LeasePlan. Pour preuve, il vient de signer un protocole d'accord avec la société de VTC Uber. Celui-ci stipule qu'il mettra à la disposition des chauffeurs partenaires de l'entreprise américaine une offre globale de LLD dans 23 pays en Europe. Des centaines de chauffeurs Uber louent déjà un véhicule auprès de LeasePlan au Portugal, et ce type de coopération entre le loueur longue durée et la société de VTC est déjà opérationnel en France et vient tout juste de démarrer aux Pays-Bas.

"LeasePlan France fait partie des précurseurs et instigateurs du partenariat avec Uber, souligne Dirk Pissens, président de LeasePlan France. Aujourd'hui, ce sont déjà plus de 100 entreprises du secteur avec 250 véhicules à la route qui nous font déjà confiance." L'intérêt du partenariat pour les chauffeurs partenaires d'Uber et le loueur LLD ? Les premiers vont pouvoir se concentrer sur leur cœur de métier en finançant leur véhicule et en assurant l'entretien de ce dernier auprès de LeasePlan. Le loueur longue durée trouve quant à lui dans l'opération un relais de croissance auprès des nouveaux acteurs de la mobilité. Et autant dire que ce n'est qu'un début.

Si le dernier rapport d'activité de LeasePlan présente le nouveau logo de l'entreprise (elle est détenue aujourd'hui par un consortium d'investisseurs et non plus par le groupe Volkswagen via Global Mobility Holding BV), il dévoile aussi quelles vont être ses grandes priorités sur la période 2017-2020 via un plan dénommé "The power of one LeasePlan". Et que mentionne ce plan ? Il indique notamment que le loueur va s'attacher à développer des partenariats avec des sociétés de VTC ainsi que des entités offrant des solutions de mobilité en mode Peer-to-Peer (P2P). "Nous allons développer des partenariats stratégiques avec des sociétés de covoiturage sur nos principaux marchés et comptons réussir ces partenariats en nous appuyant sur les expériences que nous avons déjà eues, notamment avec l'entreprise de covoiturage, de location entre particuliers et de location moyenne durée GoMore", illustre LeasePlan.

Le loueur longue durée va dans le même temps s'attacher à développer sa clientèle de PME-PMI et faire en sorte de continuer à aider tous ses clients à réduire leurs émissions de CO2 (hors Etats-Unis, les véhicules en parc du loueur émettaient l'an dernier une moyenne de 131g de CO2/km pour les modèles essence et de 114g pour les modèles Diesel). Bref, au final, il faut plutôt s'attendre à une nouvelle hausse du parc de LeasePlan en 2017. A la fin 2016, ledit parc totalisait 1,7 million de véhicules dans 32 pays, soit une progression de 8% sur 2015. "Les augmentations les plus importantes ont été enregistrées en Europe et plus particulièrement en Slovaquie, en République tchèque et en Hongrie", note le loueur. Le chiffre d'affaires de LeasePlan en 2016 ? Il a progressé de 3%, à 9,2 milliards d'euros.

13,11%

C'est l'importance de la marque Volkswagen dans le parc global de LeasePlan à la fin 2016 (13,1% pour Ford, 8,83% pour BMW, 8,75% pour Audi, 7,11% pour Mercedes-Benz, 6,02% pour Renault, 4,59% pour Peugeot, 4,41% pour Opel, 3,93% pour Volvo, 3,88% pour Skoda, 3,66% pour Toyota et 2,35% pour Citroën).