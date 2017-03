Alphabet se met à la télématique de Renault

Le loueur longue durée s'engage un peu plus dans la marque au losange. Son offre de plateforme de gestion de flotte a été rendue compatible avec les outils télématiques de Renault.

Quelques jours après avoir appris que Mapping Control travaillera avec le Groupe PSA, c'est au tour d'Alphabet de dévoiler un service à destination des produits de la marque Renault. Celui qui se classe au 4e rang des loueurs longue durée de véhicules multimarques en France proposera désormais sur les véhicules Renault, sa prestation de télématique embarquée développée par Océan, la filiale d’Orange Business Services.

La recette est connue. Les gestionnaires de flottes disposant de Renault équipées d’un boîtier télématique (de série avec le système R-Link) pourrontexploiter les données factuelles, en temps réel, dont les kilomètres parcourus, la consommation et les niveaux de carburant ou encore être avertis des alertes techniques. Cette solution d'Alphabet existe déjà, pour mémoire, chez Peugeot, Citroën et DS, depuis novembre 2016, sur les véhicules équipés du boitier télématique autonome (BTA).

Alphabet décline son offre en deux versions. La première, Télématique Access, permet au gestionnaire de parc de disposer du relevé kilométrique et d’une analyse du comportement de conduite (freinages et accélérations brusques, par exemple) et d'accéder aux informations sur les opérations d’entretien à planifier et les éventuels problèmes techniques sur le véhicule. La seconde, Télématique Expert, ajoute un module de géolocalisation contribuant à l'optimisation des trajets.