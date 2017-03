Le crédit affecté tire sa révérence

En février et sur les deux premiers mois de l'année, les financements de VN à particuliers effectués en crédit classique ont reculé de respectivement 19,6% et 15,7%.

Au rythme où vont les choses, le recours au crédit classique en matière de financement VN chez les particuliers ne sera bientôt plus qu'un souvenir en France. Il ressort en effet des dernières données de l'Association française des sociétés financières (ASF) que cette technique de financement a enregistré une chute de 19,6% en février, avec une production de 187 millions d'euros, et un repli de 15,7% sur les deux premiers mois de l'année, avec une production de 379 millions d'euros. Les financements de VN n'en ont pas moins progressé sur les deux périodes... grâce bien sûr à la LOA.

Les financements de véhicules neufs effectués avec cette seule technique de financement ont affiché des productions de 438 millions d'euros en février et de 897 millions d'euros entre début janvier et fin février, ce qui correspond à des hausses respectives de 24,6% et 32,2% par rapport aux mêmes périodes de 2016. Toutes techniques de financement confondues, les financements de VN à particuliers ont ainsi affiché une production de 625 millions d'euros en février (+ 7%) et de 1,276 milliard d'euros en cumul sur deux mois (13,1%).

Pour ce qui des financements VO, la production des membres de l'ASF s'est établie à 274 millions d'euros en février et à 539 millions d'euros entre début janvier et fin février. Ces données correspondent respectivement à des hausses de 1,5% et 6,6% par rapport aux mêmes périodes de 2016.