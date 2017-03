Lexus fait ses débuts en Inde

Lexus vient de faire ses débuts en Inde, avec une gamme centrée sur les motorisations hybrides.

La marque japonaise a choisi de commercialiser dès à présent trois modèles ayant pour objectif de répondre aux attentes du marché indien du luxe : le SUV hybride RX 450h, la berline hybride ES 300h et le grand SUV 450d. La nouvelle berline de luxe LS était également présentée lors de l’événement de lancement de la marque et sera en vente en 2018.

Les modèles seront commercialisés "dans des lieux conçus pour recevoir les clients comme des invités", annonce la marque. Ces concessions seront situées à New Delhi, Gurgaon, Bombay et Bangalore. Des sites d’après-vente seront également implantés à Chandigarh, Hyderabad, Chennai et Kochi.

"L’expérience du luxe évolue en Inde avec le niveau de vie", a commenté Akitoshi Takemura, vice-président de Lexus Inde, lors de l’événement de lancement de la marque. "Nous sommes très enthousiastes de ce que nous pouvons apporter au marché du luxe en Inde, où nous voyons des opportunités liées à la remarquable croissance que connaît le pays. Ce n’est que le début, nous sommes impatients d’importer d’autres modèles en Inde dans l’avenir."

La marque premium japonaise a connu en 2016 un quatrième record de ventes mondiales consécutif, avec une croissance de 4%. En Europe, la hausse s’évalue même à 16,5% par rapport à 2015.