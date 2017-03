Reclassement d'actions chez PSA

L'Agence des participations de l'Etat va céder l'intégralité de ses titres PSA à la Banque publique d'investissement (Bpifrance). Ils représentent 12,7% du capital et 18,5% des droits de vote de PSA.

L'Etat sera bientôt un actionnaire un peu moins visible au sein du groupe PSA. En effet, l'Agence des participations de l'Etat vient de faire savoir qu'elle s'était entendue avec Bpifrance pour lui céder la totalité de ses titres PSA, Bpifrance étant ni plus ni moins qu'une entité détenue à parts égales par la Caisse des dépôts et l'Agence des participations de l'Etat (APE).

Les titres en question, détenus jusqu'ici par l'Etat via une holding dénommée Sogepa et appelés à rejoindre la holding de Bpirance baptisée Lion Participations, représentent à ce jour 12,7% du capital et 18,5% des droits de vote de PSA. "La transaction porte sur un montant de 1,920 milliard d'euros, à comparer aux 800 millions d'euros investis par l'Etat lors de son entrée au capital du groupe, soit une plus-value de 1,120 milliard d'euros", précise l'APE.

La transaction, réalisée trois ans après l'entrée de l'Etat au capital de PSA, ne sera toutefois effective qu'à l'issue du vote en assemblée générale des résolutions relatives au rachat d'Opel (une assemblée générale des actionnaires de PSA est programmée pour le 10 mai).

Une fois validée, Bpifrance reprendra donc logiquement les droits et obligations du pacte d'actionnaires conclu avec la société, la famille Peugeot et constructeur chinois Dongfeng, devant disposer en conséquence de deux sièges et d'un censeur au conseil de surveillance de PSA. "Les actions reclassées auprès de Bpifrance bénéficieront de droits de vote doubles [uniquement] à l'issue d'un délai de deux ans à compter de la réalisation de l'opération", relève l'APE.