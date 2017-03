Les bons comptes du groupe Parot

En attendant le lancement officiel de sa plateforme digitale de vente VO, en juin prochain, l'opérateur a présenté ses résultats financiers et commerciaux de l'exercice 2016 lesquels confirment la bonne santé du groupe qui espère faire encore mieux cette année et à plus long terme.

"2016 restera dans l'histoire du groupe Parot comme une année exceptionnelle qui nous a permis de lancer parfaitement notre plan stratégique 2020. Les acquisitions de VO 3000 et du groupe Behra nous permettent de devenir un acteur majeur du véhicule d'occasion et de nous déployer au plan national alors que le lancement du projet Delta nous ouvre les portes de la distribution digitale", s'est ainsi exprimé Alexandre Parot, P-dg du groupe éponyme, en introduction de la conférence de presse au cours de laquelle le dirigeant et l'ensemble de son staff ont présenté les résultats financiers et commerciaux de l'entité.

VO 3000 et Behra repris

Il faut reconnaître que le groupe Parot est un des groupes de distribution ayant connu une des plus importantes croissances externes en 2016. En effet, l'opérateur a acquis quasiment coup sur coup le VO 3000 et le groupe Behra. Des acquisitions qui viennent renforcer deux des trois piliers sur lesquels Alexandre Parot compte s'appuyer pour faire de l'entité qu'il dirige un acteur qui compte dans un très proche avenir.

Le rachat de VO 3000 est venu solidement positionner le groupe dans le secteur VO où il souhaite devenir incontournable à très court terme. La reprise du négociant et de ses deux points de vente ont permis à l'opérateur d'élargir son sourcing auprès des particuliers et des professionnels tout en ajoutant à son périmètre 5 558 véhicules, un CA de 69 millions d'euros ainsi que 22 collaborateurs. Quant à l'acquisition du groupe Behra, ce sont 8 points de vente situés dans l'Essonne, le Loir-et-Cher et le Loiret, reposant sur 4 780 VN/VO, essentiellement Ford, et un CA de 86 millions d'euros qui sont venus enrichir l'offre du groupe Parot.

Près de 20 000 VN/VO

Au total, ces reprises intégrées à l'exercice 2016 ont permis au groupe Parot de réaliser un chiffre d'affaires de 399,3 millions d'euros en croissance de 10%. "Une réalisation supérieure aux objectifs initiaux du groupe lesquels étaient établis entre 385 et 395 millions d'euros", s'est réjoui Alexandre Parot. Fin 2016, l'opérateur d'origine bordelaise a ainsi écoulé 19 950 véhicules dont 16 898 à destination des particuliers pour un mix VN/VO de 5 907/10 991 dans les marques Ford, BMW, Mini, Mazda et Mitsubishi et près de 32 sites.

Une plateforme VO 100 % digitale

Mais la croissance du groupe Parot ne devrait pas s'arrêter là, bien au contraire. En effet, le 15 juin prochain, le groupe de distribution devrait enfin dévoiler son projet Delta lequel sera une plateforme web de vente de véhicules d'occasion. Son but ? "Conquérir l'énorme part du gâteau qui échappe aux groupes de distribution", avance Alexandre Parot. Le groupe investira près de 1,7 million d'euros (0,8 million d'euros ont déjà été injectés) et monopolisera 10 collaborateurs pour sa mise en place. Le concept sera aussi soutenu par de nombreux partenariats dont ceux déjà engagés avec Opteven, CGI ou encore BCAuto Enchères. Le dirigeant s'est inspiré des modèles américains déjà existants pour lancer une "approche centrée sur le client entièrement dématérialisée". La plateforme, troisième pilier du groupe, qui écoulera environ 2 500 véhicules dès son lancement, a pour but de commercialiser 15 000 unités par an à l'horizon 2020.

Tous ces développements, et ceux à venir selon l'opérateur, devraient installer le groupe Parot dans le Top 10 de la distribution automobile française avec l'objectif d'écouler 40 000 VN/VO pour un CA de 600 millions d'euros d'ici deux ans. Fin 2017, le CA du groupe est d'ores et déjà estimé entre 410 et 420 millions d'euros.