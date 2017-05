Ector décroche 2 millions d'euros

La start-up spécialisée dans le stationnement a bouclé son deuxième tour de table. Plusieurs fonds d'investissement, dont Bpifrance et ViaID, ont réuni la somme de 2 millions d'euros pour soutenir le développement d'Ector.

Le lauréat du concours de start-up de la Conférence Automobile Connectée 2015 n'en finit pas de séduire. Manoël Roy, le fondateur, est parvenu à lever la somme de 2 millions d'euros pour financer le développement stratégique d'Ector, son service de voiturier aux abords des aéroports et des gares, a fait savoir l'entreprise par voie de communiqué. Il s'agit de la deuxième opération du genre pour la start-up qui, en 2015, avait obtenu un soutien de 500000€ auprès d'acteurs de la mobilité et du voyage.

Cette fois, Ector a attiré quatre entités. Le tour de table compte Bpifrance par l'intermédiaire de Fonds Ville de Demain dans le cadre du Programme d’investissements d’avenir (PIA), ViaID, 123 Investment Managers (et ses actionnaires historiques) et Day One Entrepreneurs & Partners. "Ector dispose d’ores et déjà de métriques impressionnantes après seulement deux ans d’existence, a observé Edouard Combette, chargé d’investissement Senior chez Bpifrance. Nous sommes fiers de permettre à Ector de conforter sa place de leader français sur son marché de services liés à la Ville intelligente et de l’accompagner dans son développement à l’international."

Trois chantiers majeurs

En deux ans d'activité commerciale, Ector a positionné des voituriers dans quinze gares et aéroports et facturé 250000 jours de stationnement. Avec cette rallonge de 2 millions d'euros, Manoël Roy entend mener plusieurs dossiers de front. "Au cours des deux prochaines années, nous aurons trois chantiers structurants", a-t-il fait savoir au Journal de l'Automobile.

La liste de Manoël Roy comprend le renforcement des équipes marketing et techniques pour augmenter efficacement le flux de réservations sur l’ensemble des aéroports et gares desservies ; le développement des services à la voiture, dont Ector Jockey (BtoB) et Ector Garage (entretien en centre-auto avec voiturier), et le déploiement hors des frontières. Selon le fondateur, le territoire allemand tient la corde.