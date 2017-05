Europcar s'offre Buchbinder

Le groupe français va acquérir l'une des plus grandes sociétés allemandes de LCD. Egalement présente en Autriche, en Hongrie et en Slovaquie, elle totalise un réseau de 152 agences et exploite une flotte de plus de 20000 véhicules.

Parmi toutes les opérations de croissance externe auxquelles a procédé dernièrement le groupe Europcar (Bluemove en Espagne, Brunel au Royaume-Uni et GuidaMi en Italie), celle-ci est sans contexte la plus importante. Buchbinder est l'une des plus importantes sociétés allemandes de location courte durée (LCD). Créée il y a plus de soixante ans, elle dispose d'un réseau de 152 agences – 18 en aéroports – et sa flotte totalise plus de 20000 véhicules (VP, VUL et PL). "Elle est la cinquième plus importante société de location de véhicules sur le marché allemand avec un très fort positionnement sur le low-cost ainsi que sur le segment 'Vans & Trucks'", souligne Europcar. Présente également en Autriche, en Hongrie et en Slovaquie, elle a généré l'an dernier un chiffre d'affaires d'environ 200 millions d'euros.

"Cette acquisition va nous permettre d'accéder à une position de numéro1 en Allemagne et en Autriche, de renforcer notre présence sur le segment PME/PMI, et de développer significativement à la fois nos activités 'Low Cost' et 'Vans & Trucks'", se réjouit Caroline Parot, présidente du directoire du groupe Europcar. De nouvelles opportunités de croissance devraient en outre être apportées au groupe français en matière de remarketing VO. Buchbinder dispose d'une grande expertise en la matière. Et il faut encore s'attendre à d'autres opérations de croissance externe de la part du groupe Europcar. Son plan d'acquisition doit représenter un chiffre d'affaires additionnel d'environ 500 millions d'euros d'ici 2020...