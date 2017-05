Renault : Fabrice Cambolive va remplacer Bernard Cambier

La région Afrique, Moyen-Orient, Inde aura un nouveau directeur le 1er juillet prochain. En effet, Bernard Combier va quitter Renault et sera remplacé par Fabrice Cambolive, jusqu'ici président de Renault do Brasil.

"Je tiens à remercier Bernard Cambier pour sa contribution à la performance du groupe Renault, a indiqué Stefan Mueller, directeur délégué à la performance du groupe Renault, dans un communiqué. Avec détermination et professionnalisme, il a relevé de nombreux challenges, notamment dans la fonction commerce et à l’international. Sa connaissance des marchés, son sens du business et du client ont fortement contribué à la croissance durable du groupe."

"Le succès de Kwid en Inde, la forte progression de nos activités en Iran, les très bons résultats du groupe au Maghreb, ont fait de l’année 2016 un excellent millésime pour la région AMI, poursuit Stefan Mueller. J’ai toute confiance en Fabrice Cambolive. Son expérience lui permettra de continuer à renforcer la contribution de la région AMI à la croissance du groupe Renault." Jusqu'ici, Fabrice Cambolive était à la tête de Renault do Brasil, un marché stratégique pour le groupe, qui rappelle : "En 2016, malgré un marché brésilien en baisse de 19,8%, Renault a augmenté sa part de marché à un niveau jamais atteint de 7,5 %. Cette croissance est liée aux lancements des gammes SUV et pick-up développées localement."

Bernard Cambier tire donc sa révérence après plus de trente années passées chez Renault où il était entré en 1979. Fabrice Cambolive fera également son entrée au comité de direction (CDR) du constructeur.

Le parcours de Fabrice Cambolive

Né en 1967, il est diplômé de l’Ecole supérieure de commerce de Toulouse (France). Il rejoint le groupe Renault en 1992, occupant les dix premières années différents postes dans la fonction commerce en Espagne, Suisse et France. En 2005, il est nommé directeur marketing de Renault Allemagne et devient en 2009 directeur commercial Renault, Dacia et Nissan en Roumanie. En 2011, Fabrice Cambolive est promu directeur commercial de Renault en Russie et de la région Eurasie (comprenant alors la Russie et les pays de l’ex-CEI tels que le Kazakhstan, la Biélorussie et l’Ukraine). Depuis 2015, Fabrice Cambolive est président de Renault do Brasil.

Le parcours de Bernard Cambier

Né en 1953, il est titulaire d'une maîtrise en droit privé. Il entre chez Renault en 1979 où il occupe différents postes à la Diac. Nommé directeur de succursale en 1990, directeur régional Nord-Est en 1992, directeur de Renault Suisse en 1994, il prend la direction du projet VO multimarques en 1997. De 1999 à 2001, il occupe le poste de directeur de gamme commerciale S et devient directeur de la division entreprises en 2001. Il est nommé directeur de la division pièces et accessoires début 2005. En 2008, il entre au comité de direction de Renault. Il devient directeur commercial France en 2009. Depuis le 1er septembre 2014, Bernard Cambier est le directeur des opérations de la région Afrique, Moyen-Orient, Inde.

Le groupe Renault dans la région Afrique, Moyen-Orient, Inde

- 491151 véhicules vendus en 2016, deuxième région de Renault.

- 6,2% de part de marché en 2016.

- Renault : première marque automobile européenne en Inde.

- L’Inde est le huitième pays le plus important du groupe.

- + 3,7 points de part de marché en Iran en 2016 (8,4%) grâce au succès de Tondar et Sandero

- Leader du marché au Maroc et en Algérie.