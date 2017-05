Les tops et les flops en Europe

Sur un marché européen en repli de 7,1% en avril dernier, Jato revient sur les performances de chacun. Tous les chiffres en un clic.

Avec 1,22 million d'immatriculations en avril dernier, le marché européen a reculé de 7,1%, soit le plus fort repli depuis mars 2013. Si l'on considère seulement la performance des plus gros marchés, le G5, la baisse est même de 8,6%. Cela étant, sur le premier quadrimestre, le marché reste bien orienté avec une croissance de 4,2%, à 5,46 millions d'immatriculations. Encore une fois, logiquement, la performance du G5 est inférieure avec 3,1% de progression (3,97 millions d'unités).

Parmi les faits notables, soulignés par Jato, ce mois d'avril marque un nouveau coup d'arrêt pour le Diesel avec une chute de 15%. Ainsi, ce carburant ne représente plus que 46% des ventes sur ce mois, contre 50% un an plus tôt.

Quant aux produits les plus vendus, après avoir été devancée par la Fiesta en mars, la Golf retrouve la première place en avril avec 35085 unités, malgré un repli de -28,1% sur le mois. Depuis janvier, la Golf demeure leader, devant la Clio et la Fiesta. Mais la catégorie la plus dynamique est incontestablement celle des SUV, qui a représenté 29,7% des immatriculations en avril, en hausse de 7,2%.

Voici tous les chiffres de Jato