VO : Auto1.com prend une nouvelle dimension

L'éditeur de la plateforme de revente de VO à professionnels vient de lever 360 millions d'euros, opération qui doit lui permettre de prendre une nouvelle dimension en Europe. Son chiffre d'affaires a déjà doublé entre 2015 et 2016...

Le groupe Auto1 va prendre de plus en plus d'importance sur le marché du VO en Europe. En effet, l'éditeur de la plateforme de revente de VO à marchands et autres professionnels de l'occasion Auto1.com a levé 360 millions d'euros auprès de divers établissements bancaires et sociétés de capital-risque.

Ont notamment participé à cette opération – constituée d'une partie en dettes et d'une partie en equity – les groupes Princeville Global, Target Global, Baillie Gifford & Co, JP Morgan, Goldman Sachs, Barclays et BNP Paribas. L'objectif de cette levée de fonds ? Accroître toujours plus la présence européenne de l'éditeur allemand qui chapeaute aussi les sites Autohero.com et Wirkaufendeinauto.de.

"A moyen-long terme, nous visons 10% de parts de marché en Europe", précise Christian Bertermann, co-fondateur et co-dirigeant du groupe Auto1. Ce dernier est aujourd'hui présent dans plus d'une vingtaine de pays et son chiffre d'affaires est passé de 750 millions d'euros en 2015 à 1,5 milliard d'euros en 2016. Il dispose de ses propres stocks, a vendu l'an dernier plus de 300000 véhicules et revendique à ce jour quelque 30000 partenaires professionnels actifs.