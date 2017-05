ALD acquiert BBVA Autorenting

Le loueur longue durée a annoncé la prise de contrôle de la filiale LLD de la banque espagnole BBVA. Cette acquisition va lui permettre d'étoffer son parc, mais aussi de proposer une offre en marque blanche dans le réseau bancaire BBVA.

La croissance externe et le multicanal sont pour le moins d'actualité chez ALD. Le loueur a annoncé, d'une part, la prise de contrôle de BBVA Autorenting, filiale LLD de la banque espagnole BBVA, et, d'autre part, fait savoir que cette prise de contrôle allait donner lieu au lancement d'une offre de LLD en marque blanche dans le réseau bancaire de BBVA (BBVA exploite à ce jour près de 3200 agences en Espagne). BBVA Autorenting revendique aujourd'hui un parc de 25000 véhicules – la plupart d'entre eux sont déjà gérés par ALD Espagne – et son bénéfice net s'est élevé l'an dernier à 12,3 millions d'euros.

"Cette opération renforce nos positions sur le marché espagnol du leasing tout en renforçant nos relations avec le groupe BBVA, se réjouit Mike Masterson, P-dg d'ALD. Elle illustre en outre notre capacité à nouer des relations de long terme avec de grands groupes bancaires européens." Ces derniers permettent surtout d'étendre le champ des possibles du loueur dans la mesure où ses partenaires bancaires proposent en agences des offres de LLD à leurs clients, particuliers comme PME/TPE. L'opération de rachat de BBVA Autorenting doit être validée par les autorités espagnoles compétentes au troisième trimestre 2017.