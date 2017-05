Ford dévoile sa nouvelle organisation

Pour épauler le nouveau P-dg, Jim Hackett, le constructeur américain, vient d'annoncer la mise en place d'une nouvelle équipe dirigeante d'ici le mois d'août prochain.

La nomination surprise de Jim Hackett, appelé le 22 mai dernier à succéder à Mark Fields (en poste depuis juillet 2014) à la tête de la firme de Dearborn, ne constituait donc que le début d'une vaste réorganisation. Dans une suite logique, la direction de Ford Motor Compagny vient ainsi de dévoiler la composition de sa future équipe dirigeante qui prendra effet entre le 1er juin et 1er août prochain selon les postes et les responsabilités de chacun.

Une direction dédiée aux véhicules autonomes et à l'électrification

Placée sous la direction de Jim Hackett, Jim Farley se voit confier la direction Global Market et devient Executive vice-président ainsi que president Global Market, ce qui comprend donc la responsabilité des régions Amérique du Nord, Asie-Pacifique et EMEA alors que le nouveau département dédié aux véhicules autonomes et à l'électrification lui revient également. C'est précisément sous sa responsabilité que graviteront quatre nouveaux collaborateurs.

Ainsi, Raj Nair (52 ans) devient Executive vice-président et président de la région Amérique du Nord. Peter Fleet (50 ans) est quant à lui nommé vice-président et président de la région Asie-Pacifique, fonction qui rassemble l'ensemble des opérations du groupe dans cette région, ainsi que celles de la coentreprise de Changan Ford et les investissements avec Jiangling Motors Corporation.

L'ancien P-dg de Ford Europe prend du galon

La région EMEA revient désormais à Steven Armstrong (52 ans), ainsi nommé vice-président et président Europe, Moyen-Orien et Afrique, qui succède à ce poste à Jim Farley après avoir été, dernièrement, P-dg de Ford Europe. Ces trois nominations seront effectives à compter du 1er juin alors que, quelques jours plus tard, le 12 très précisément, ce trio sera complété par l'arrivée de Sherif Marakby (51 ans), qui deviendra donc vice-président en charge des activités liées aux véhicules autonomes et à l'électrification.

En parallèle, la direction Global Operations est confiée à Joseph Hinrichs (51 ans), nommé Executive vice-président et président Global Operating alors que Hau Thai-Tang devient Executive vice-président, Product Developement et Purchasing. La direction Mobility sera quant à elle dirigée par Marcy Klevorn, Executive vice-président et président Mobility. Sous sa responsabilité, évolueront désormais Jeff Lemmer (51 ans), vice-président et P-dg Information Technology, ainsi que Neil Schloss (58 ans), vice-président et directeur financier Mobility.