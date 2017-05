La Clarity Fuel Cell fait son Grand Prix de Monaco

Le Prince Albert II de Monaco a effectué un tour d'honneur au dernier Grand Prix de Monaco avec la dernière mouture de la berline à pile à combustible de Honda.

L'hydrogène est une technologie sur laquelle mise beaucoup le constructeur Honda. Le dernier Grand Prix de Monaco a en effet donné lieu à un tour d'honneur de la dernière version de sa Clarity Fuel Cell, tour de piste réalisé par le Prince Albert II de Monaco et qui a marqué la toute première apparition de la nouvelle version de la voiture à hydrogène du constructeur en Europe. Revendiquant une autonomie d'environ 650km en conditions NEDC, elle est déjà commercialisée au Japon.

"Honda pilotera une flotte dédiée de nouveaux véhicules Clarity dans ses projets de démonstration européens jusqu'en 2022 en mettant en vedette son leadership avancé en matière de pile à combustible", souligne le constructeur. La Clarity Fuel Cell doit être commercialisée progressivement sur un certain nombre de marchés européens et le constructeur s'appuiera pour ce faire sur le programme européen HyFIVE (Hydrogen For Innovative Vehicles). Lancé en 2014 et doté d'un budget de 39 millions d'euros, ce programme a vocation à promouvoir la cause des véhicules à hydrogène sur le Vieux Continent. Il implique d'autres constructeurs tels que Daimler, Hyundai, Toyota et BMW.