Peugeot teste un 3008 autonome pendant Roland Garros

Durant quelques jours, un 3008 autonome fera partie de la flotte du constructeur mise à disposition durant l'événement porte d'Auteuil.

Cela fait trente-trois ans que cela dure. En effet, malgré les crises, Peugeot est resté fidèle à Roland-Garros. Cette année, le constructeur a mis à la disposition de la FFT 230 véhicules, des 3008, 5008, 508, Traveller et Partner Electric.

Cependant, durant quelques jours, il y aura 231 véhicules dans la flotte puisque Peugeot intégrera un 3008 du programme AVA (Autonomous Vehicle for All) de PSA. L'occasion pour les joueurs de découvrir ce futur plus ou moins proche. Pour mémoire, le programme AVA va se déployer par étapes. A partir de 2018, des fonctions de conduite automatisée sous surveillance du conducteur seront disponibles, comme dans les embouteillages. Le constructeur imagine pour 2020 des fonctions de conduite "hands off", puis "eyes off".

En attendant, avec ou sans chauffeur, les passagers des navettes Roland-Garros devraient être mieux pris en charge grâce à l'association de Free2Move et Ocean (filiale d'Orange), qui proposeront, avec l'application Géomissions, une meilleure gestion des ordres de course.