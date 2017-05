Schneider Electric parie sur AutoPartage by Arval

Le groupe énergétique envisage de doubler le nombre de véhicules exploités dans le cadre de l'offre d'autopartage pour entreprises du loueur sur quatre de ses sites à Grenoble.

Lentement mais sûrement, l'offre d'autopartage pour entreprises d'Arval prend un peu plus d'importance en France. Pour preuve, Schneider Electric envisage de doubler le nombre de véhicules mis à la disposition de ses collaborateurs sur quatre de ses sites à Grenoble, dans le cadre de l'offre d'autopartage pour entreprises AutoPartage by Arval. Ils ont accès aujourd'hui à douze Renault Zoé dans le cadre de cette offre et cette flotte autopartagée pourrait totaliser vingt-quatre véhicules d'ici 2018 (à la fin 2016, quelque quatre cents véhicules entraient dans le cadre de l'offre AutoPartage by Arval en France).

"Cette initiative vise à répondre à [ses] engagements dans le cadre du Plan Climat Grenoble Alpes Métropole, dont l'objectif est de réduire de 35% les émissions de gaz à effet de serre et de 30% la consommation d'énergie par habitant d'ici 2020", rappelle Arval. Et les collaborateurs "grenoblois" de Schneider Electric sont tout sauf réticents à l'autopartage : un sondage réalisé auprès des salariés amenés à se déplacer régulièrement entre les quatre sites grenoblois de l'entreprise a montré qu'ils étaient favorables à une solution d'autopartage à 86%.

Ajouter à cela le fait que ladite solution soit simple d'utilisation, les véhicules pouvant être réservés via une application mobile ou un site Web après adhésion, rien d'étonnant à ce que la flotte autopartagée de Schneider Electric à Grenoble soit amenée à doubler. "Les collaborateurs peuvent les réserver jusqu'à vingt minutes avant leur départ", note aussi Arval.