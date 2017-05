Les ambitions italiennes de PSA et Euro Repar

A l'occasion du salon Autopromotec, le constructeur tricolore a annoncé vouloir multiplier par cinq d'ici quatre ans la taille du réseau de son enseigne de réparation multimarque en Italie.

Bien implanté sur le marché transalpin des ventes de véhicules neufs avec le troisième bilan local à fin avril, le groupe PSA entend également y améliorer significativement sa position dans le secteur de l'après-vente. Rien d'illogique, donc, de retrouver le tricolore sur le principal rendez-vous italien du secteur via son enseigne de réparation multimarque. Déjà bien installé dans la Botte via 300 centres Euro Repar Car Service, PSA souhaitait profiter d'Autopromotec pour séduire de nouveaux adhérents.

"C'est un événement qui grandit, qui se développe, qui s'internationalise, mais qui reste très italien", note Emanuele Ignomeriello, responsable de l'enseigne en Italie. Durant six jours, ce dernier et ses équipes ont donc multiplié les entretiens avec des professionnels "intéressés et rassurés" par l'idée de se développer avec "le soutien d'un groupe comme PSA".

Une entreprise de séduction centrée tout à la fois sur les atouts du réseau Euro Repar Car Service et sur ceux de la gamme de pièces multimarques Eurorepar, capable de couvrir 93% des besoins locaux. Alors que le groupe annonçait, il y a un an, vouloir compter 10000 centres dans le monde d'ici 2021, celui-ci ambitionne d'en compter "entre 1200 et 1500 d'ici trois à quatre ans", ajoute Emanuele Ignomeriello.