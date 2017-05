Car Avenue se renforce chez BMW et Mini

Le groupe dirigé par Stéphane Bailly va mettre la main sur les derniers sites détenus jusqu'ici par le groupe Cloppenburg en France.

Car Avenue a notifié à l'Autorité de la concurrence son intention d'acquérir les sociétés Sonadia et Pré Doué, représentant les concessions BMW et Mini situées à Nancy (54) et Epinal (88). Celles-ci étaient jusque-là gérées par le groupe Cloppenburg.

Par cette cession, le groupe allemand poursuite son retrait du marché français. Il ne possède plus que quelques sites JLR sur la Côte d'Azur après avoir été l'un des principaux représentants du réseau BMW en France dans les années 2000, aussi bien dans le Sud-Est qu'en région parisienne.



De son côté, le groupe Car Avenue dirigé par Stéphane Bailly continue son développement au sein des réseaux BMW et Mini avec ces reprises. Rappelons que l'opérateur est déjà présent avec ces deux marques à Thionville, Sarrebourg, Forbach et Metz.

Car Avenue est un des groupes de distribution ayant le plus progressé ces dernières années, il était classé 5e opérateur français de notre Top 100 l'an passé, avec un volume VN de 22650 unités (résultats 2015) avec les marques Peugeot, Citroën, VW, Porsche, Audi, Nissan, Infiniti, Seat, Honda, Kia, Toyota ou encore Hyundai.