Mercedes-Benz bat un record avec le Citaro

L'opérateur de transport public de la ville de Riyadh, en Arabie Saoudite, a passé commande de 600 bus Citaro, volumétrie jamais atteinte jusqu'ici en une seule fois auprès d'une collectivité par la branche bus de Daimler.

Les "grosses" commandes de bus font aussi partie du quotidien de la branche bus du groupe Daimler. Pour preuve, l'opérateur de transport public saoudien Saptco a annoncé qu'il allait passer commandes de 600 exemplaires de bus Mercedes-Benz Citaro (Saptco est une co-entreprise impliquant la société française RATP Dev). Le constructeur va lui livrer 200 unités de Citaro en configuration G et Solo d'ici à la fin 2018, et les 400 autres exemplaires lui seront fournis d'ici à la fin 2020. "Ils seront exploités à Riyadh et pour la plupart d'entre eux rouleront sur de nouvelles voies rapides réservées aux bus", précise Mercedes-Benz.

Et côté confort, ils ne devraient pas décevoir leurs passagers. Ils seront tous équipés de l'air conditionné, toutes les vitres seront teintées, chaque passager disposera d'un écran de 18" et aura accès au Wi-Fi. "Ils ont tous été préparés pour une exploitation en zones à fortes chaleurs", souligne aussi le constructeur. A noter aussi qu'en 2016, Saptco avait passé commande de plus de 200 exemplaires de bus de tourisme Mercedes-Benz Travego 15 SHD auprès de la branche bus de Daimler. L'opérateur de transport public saoudien continue donc de faire confiance au groupe Daimler...