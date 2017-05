PSA Retail fusionne ses filiales de distribution

En créant PSA Retail France, le constructeur réunit sous la seule et même bannière ses deux filiales de distribution SCC (Citroën) et SCA (Peugeot).

A l'issue de de discussions entre les divers partenaires sociaux de SCA et de SCC, cinq syndicats sur cinq ont apporté leur signature permettant la création d'un statut commun pour les salariés de la future et unique société issue des deux filiales de distribution du groupe PSA.

Cette nouvelle entité porte le nom de PSA Retail France SAS et réunit ainsi les actifs des sociétés SCA et SCC tout en assurant une convergence des statuts des personnels des deux entités remplacées. Dès le 1er juin, les personnels des anciennes sociétés verront ainsi paraître un nouveau nom de société en haut de leur bulletin de paie. L’accord concerne près de 5000 membres du personnel de PSA Retail France.

Par ailleurs, après l'ouverture de nombreux sites multimarques depuis 2016, de nouveaux sites verront le jour cette année "reflétant une évolution tendancielle du secteur de la distribution automobile", explique le constructeur en ajoutant que "la création de la société unique vise à tirer le meilleur parti de la forte implantation de PSA Retail en France, pour servir les ambitions de performance commerciale et économique de l’ensemble des points de vente".



Enfin, la société unique permettra également de proposer le développement de parcours de carrière plus complets et plus riches au sein de PSA Retail France.