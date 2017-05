CarGo adopte la clé virtuelle

Dans quelques jours, une évolution significative va s'appliquer sur le parc du loueur de véhicules. Il intégrera la technologie d'OpenFleet afin de dématérialiser la clé d'accès à une partie de sa flotte. Ce qui traduit un désir de conquête.

Une nouvelle gamme de véhicules va faire son apparition dans la flotte de CarGo, dès le début du mois de juin. L'information a été confirmée au Journal de l'Automobile, par Guillaume Molleville, le directeur d'Agir, une des structures composant le groupe français de location de véhicules. Ces véhicules "du cœur de cible", à savoir des segments A et B, se verront équipés de boitiers communicants fournis par OpenFleet de sorte à pouvoir être ouverts à l'aide d'un téléphone mobile.

CarGo se veut discret sur la taille exacte de ce parc à créer. Faisant l'objet de contrats de LLD de 24 à 36 mois, ils seront financés par CarGo. Ils n'apparaitront donc pas dans les systèmes informatiques des agences, mais au travers du site Internet et de ResaCar, la plateforme de réservation du groupe. Néanmoins, celles-ci profiteront de cette innovation en ce sens qu'elles auront la mission rémunératrice d'en assurer l'entretien.

Accès à des zones inédites

En dématérialisant la clé, "CarGo va s'ouvrir les portes de marchés qui nous échappaient, se félicite Guillaume Molleville du travail accompli. La liberté nous permettra l'accès à des zones comme les aéroports et les gares", soit des territoires maîtrisés par les mastodontes internationaux du secteur de la location. CarGo lorgne également sur les aires touristiques et les parkings d'hôtels. Ce ne sera pas à proprement parlé du "free-floating", qui nécessite une licence spécifique, mais toujours est-il que l'enseigne gagne en indépendance vis-à-vis de ses structures en dur.

Des négociations ont été ouvertes avec des gestionnaires de parking, tel qu'Indigo. La présence de sociétés de nettoyage sur place et la possibilité de profiter des stations de rechargement des véhicules électriques ouvrent des perspectives intéressantes en ville pour le loueur. D'ici à ce que les contrats se signent, les agences du réseau vont procéder à des modifications. Il faut chager les accès aux parcs de sorte à donner aux clients les moyens de prendre possession d'un véhicule à toute heure.

L'ADN de Koolicar

A l'ouverture du service, début juin, seuls une formule BtoB existera. L'équivalent BtoC "suivra très rapidement", assure Guillaume Molleville. Il vise dans un premier temps un public technophile. Contraint par le temps aussi, par définition. "On estime que nous pouvons convertir 5 à 10% de notre clientèle existante et ajouter un volume qui nous échappait", dit-il, évoquant notamment les vacanciers qui prennent la route de nuit.

Le choix de CarGo n'a rien d'anodin. Les responsables du projet ont listé plusieurs fournisseurs potentiels avant de s'arrêter sur OpenFleet. Guillaume Molleville explique qu'il y a trouvé les meilleures conditions par rapport à son cahier des charges. Celui-ci exigeait notamment une connectivité Bluetooth ou équivalent pour s'affranchir des réseaux téléphoniques en sous-terrain.

Le directeur d'Agir glisse l'idée de partenariat avec des startups, dont Koolicar. Et pour cause, OpenFleet est le fruit de la collaboration entre Stéphane Savouré et Alaxandre Bol, connus pour leur succès avec… Koolicar. Encore en phase d'apprentissage et de rodage, la solution de CarGo a les bases techniques. Bon sang ne saurait mentir.