Roady et Profil Plus dévoilent leur partenariat

Roady et Profil Plus ont annoncé ce mardi 30 mai la signature de leur partenariat. La collaboration vise à proposer une offre complète et à élargir le maillage territorial.

Roady, troisième réseau national de centres autos et Profil Plus, leader indépendant du pneumatique tourisme et industriel, ont annoncé la signature d’un partenariat effectif à partir du 1er juillet. Un accord qui porte sur l’accueil, la réalisation des prestations pneumatiques et l’entretien des flottes automobiles grands comptes et loueurs.

La collaboration servira également aux deux enseignes à élargir leur maillage territorial. Le spécialiste du poste pneumatique pour les flottes, Profil Plus, compte 220 agences en France alors que Roady, centré sur des prestations d’entretien et de réparation, totalise 120 centres sur le territoire. Les clients flottes bénéficieront ainsi d’une plus forte proximité avec un réseau de 340 points de services.

S’appuyant sur la complémentarité des deux spécialistes, ce partenariat permet à Roady de poursuivre son développement et d’accroître sa notoriété en accédant au marché des grands comptes et loueurs. Profil Plus, en charge du développement commercial et de la gestion des grands comptes centralisés, renforcera de son côté l’attractivité de son offre avec de nouvelles prestations de services, en couvrant une zone territoriale plus large.