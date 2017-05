Faurecia rejoint le cluster allemand dédié à la fibre de carbone

Faurecia vient d'annoncer qu'il rejoignait le cluster allemand MAI Carbon, qui rassemble plusieurs acteurs spécialisés sur le parc d'innovation d'Augsbourg.

Déjà membre du consortium français FORCE, ayant pour objectif de produire de la fibre de carbone à bas coût pour l'industrie automobile, Faurecia officialise donc son intégration dans le cluster allemand MAI Carbon. En gardant à l'esprit des ambitions élevées par rapport à l'allègement des véhicules dans le respect de coûts maîtrisés.

En effet, la fibre de carbone est plus légère et plus résistante que l'acier ou d'autres matériaux légers, comme l'aluminium par exemple. Les composites contribuent significativement à atteindre les objectifs des constructeurs automobiles en matière de réduction de poids. L'utilisation de composites en carbone permet des économies de poids de l'ordre de 50% par rapport à des pièces équivalentes en acier. Et il n'est pas inutile de rappeler que 10kg de poids en moins sur un véhicule réduisent de 1g/km les émissions de gaz carbonique. Sans oublier que la réduction de poids est aussi un enjeu important pour augmenter l'autonomie des véhicules électriques.

"Nous sommes fiers de rejoindre le réseau Allemand du carbone avec l'objectif d'être capable, d'ici début 2020, de produire en série des pièces en composite dans ce cadre. Faurecia a pour ambition de devenir un acteur leader de la mobilité durable. Nous entendons y arriver en élargissant notre écosystème d'innovation grâce à des partenariats académiques, gouvernementaux, industriels ainsi qu'avec des start-up", souligne Christophe Schmitt, Executive Vice President de Faurecia Clean Mobility.

Sous un autre angle, cette implication de Faurecia dans le cluster MAI Carbon peut naturellement aussi être analysée comme une opportunité pour se rapprocher de ses grands clients constructeurs allemands.