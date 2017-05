BMW pourra exporter depuis la Chine

Le constructeur bavarois vient de recevoir l'autorisation des autorités chinoises afin d'exporter des modèles fabriqués par la JV BMW-Brilliance.

BMW vient d'obtenir une nouvelle licence en Chine. Ainsi avec cette nouvelle arme, le constructeur bavarois pourra exporter, dans le monde, des modèles fabriqués en Chine par sa JV avec Brilliance. Ceci étant, les exportations ne devraient pas débuter dans les jours à venir. En effet, Olaf Kastner, le patron de BMW en Chine, a indiqué "qu'aucune décision n'était prise pour l'heure d'autant que nous avons besoin de notre production pour le marché local."

Mais exporter depuis la Chine n'est pas forcément très apprécié des consommateurs européens et américains, imaginant bien souvent une qualité inférieure des produits fabriqués en Chine. Cela peut être un problème épineux pour une marque premium. Mais les temps changent et BMW croit, selon Automotive News, que la qualité des produits "made in China" sont aujourd'hui au niveau de ceux frappés du sceau allemand ou américain. Le client sera juge. Puis il y a aussi un problème "politique" comme avait pu le laisser voir l'importation aux USA par GM de Cadillac produites en Chine. Volvo exporte aussi depuis la Chine des S60 vers les US depuis 2015 et débute aujourd'hui les exportations de sa berline S90 vers l'Europe.

En attendant, ces éventuelles exportations de BMW chinoises, la JV BMW-Brilliance a fabriqué environ 300 000 véhicules l'année dernière dans ses deux usines de Dadong et Tixiei. Mais cette année avec l'agrandissement du site de Dadong, la capacité de production annuelle de la marque va grimper à 450 000 unités. Le volume a plus que doublé depuis 2012 avec l'arrivée des Serie 2 Active Tourer et X1 en plus des "classiques" Série 3 et 5. Le futur X3 devrait lui aussi connaitre une production locale l'année prochaine.

BMW ne semble donc pas vraiment vouloir exporter depuis la Chine pour l'heure. D’où la question : mais pourquoi donc demander une licence d'exportation ? Selon une source anonyme citée par Automotive News, ces licences tiennent davantage à une volonté politique pour favoriser les exportations chinoises.