La Matmut passe un cap... et dénonce une dérive

Le nombre de ses sociétaires a franchi le cap des trois millions en 2016. Le groupe mutualiste a aussi vu son portefeuille de contrats d'assurance automobile progressé de 0,3%... et constaté une "dérive du coût des réparations".

Les évolutions de stratégies internes qu'il a entamées ces derniers mois et les nouvelles réglementations que doivent désormais respecter tous les acteurs du monde de l'assurance n'ont pas eu d'incidences néfastes sur l'activité du groupe Matmut en 2016. Sur l'exercice écoulé, le nombre de ses sociétaires est en effet passé de 2,9 à 3,3 millions, évolution représentant une hausse de 10,3%. "Notre chiffre d'affaires a aussi progressé de plus de 10%", souligne Nicolas Gomart, directeur général du groupe Matmut. Il s'est élevé à plus de 2 milliards d'euros, contre 1,8 milliard en 2015. "Il s'est stabilisé sans prise en compte de l'intégration de la mutuelle santé Ociane, désormais appelée Ociane Groupe Matmut", reconnaît toutefois le dirigeant.

L'assureur n'en a pas moins eu de nombreux autres motifs de satisfaction sur 2016. L'an dernier, ses seules recettes IARD ont progressé de 0,5% et son seul portefeuille de contrats d'assurance automobile a enregistré une progression de 0,3% (ce portefeuille totalisait plus de 2,7 millions de contrats à la fin 2016). Plutôt de très belles performances quand on sait que l'assureur avait décidé d'octroyer des baisses tarifaires à nombre de ses sociétaires et qu'à l'instar de tous les assureurs il a dû composer avec la loi Hamon. "Nous avons continué d'enregistrer une baisse de notre taux de résiliation", explique ici le directeur général du groupe Matmut. Elle a été de 4,5% en assurance IARD.

Seul point noir au tableau de l'exercice 2016 : l'évolution de la sinistralité IARD. Le groupe Matmut a eu ici à déplorer une hausse de 6%. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que le seul secteur automobile y a grandement contribué. "Si nous avons enregistré une baisse de la fréquence des sinistres, nous avons aussi assisté à une dérive du coût des réparations", explique Nicolas Gomart. Malgré le développement de nouveaux systèmes de sécurité, l'assureur mutualiste a constaté que la hausse du coût moyen des réparations a été 5% à 6% sur 2016.

La mutation de l'assureur n'en va pas moins se poursuivre. "Nous allons encore chercher à nous développer auprès du segment des professionnels, même si leur contribution à notre chiffre d'affaires global est déjà passé de 4% en 2015 à 7,6% en 2016", relève Nicolas Gomart. Ce développement doit continuer de reposer sur le réseau des 550 agences du groupe Matmut et sont particulièrement ciblés les artisans, les commerçants et les PME/TPE.

L'exercice 2018 donnera lieu pour sa part à la mise en service de la société Cardif IARD, entité détenue à 34% par le groupe Matmut et 66% par le groupe BNP Paribas (sa création fait suite au lancement d'un appel d'offres de la part de la banque et destiné à trouver un nouveau partenaire afin de proposer dans son réseau d'agences de nouvelles offres en assurances automobiles, habitations et autres protections juridiques). "Elle doit démarrer son activité début avril 2018 et devrait réaliser un chiffre d'affaires de 425 millions d'euros en 2022", précise Nicolas Gomart. Tous types de contrats confondus, ce sont quelques 300000 contrats qui devraient être "placés" tous les ans par Cardif IARD.

A noter enfin que l'assureur va aussi continuer d'accompagner ses collaborateurs dans la digitalisation croissante de leur environnement professionnel. Le tout, en ne négligeant pas les nouvelles solutions de mobilité ou de financement. Via la structure Matmut Innovation, il est déjà actionnaire d'entités telles que Carizy.

6,8

C'est en millions le nombre total de contrats gérés par le groupe Matmut à la fin 2016.

17,6

C'est en millions d'euros le résultat net combiné du groupe Matmut sur 2016.