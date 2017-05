Axa Assistance porté par l'auto en 2016

La part de l'automobile dans le chiffre d'affaires global de l'assisteur s'est élevée l'an dernier à 48,6%. C'est 1,6 point de plus qu'en 2015.

L'exercice 2016 a été plutôt été très positif pour Axa Assistance. Son chiffre d'affaires monde s'est établi sur la période à 1,574 milliard d'euros, soit une hausse de 6% sur 2015 (la hausse a été 137% au Mexique, de 119% en Turquie, de 27% au Canada ou encore de 11% en Allemagne). Et le moins que l'on puisse dire, c'est que le seul domaine de l'automobile a fortement contribué à cette augmentation : ce seul pôle d'activité a contribué à ses recettes globales à hauteur de 48,6% en 2016, contre 47% en 2015. Le nombre de dossiers d'assistance comptabilisés en automobile ? Il est passé de 4253694 en 2015 à 4553787 en 2016 (hors PL).

A la fin 2016, le partenariat d'Axa Assistance avec Porsche couvrait 65 pays en Europe, en Asie et en Amérique Latine (la France fait partie des pays couverts en Europe). A cette même date, plus d'une vingtaine de pays européens, y compris la France, étaient en outre couverts par les partenariats scellés entre Axa Assistance et les constructeurs Renault et Nissan au niveau de leurs VE (Renault fait aussi confiance à Axa Assistance pour ses modèles thermiques dans douze pays en Europe, ici hors France). Tous ces accords ont été scellés dans le cadre des garanties constructeurs VN.

Et l'automobile devrait continuer de contribuer fortement aux recettes de l'assisteur. L'an dernier, il a signé un partenariat avec le groupe Shell se matérialisant par la mise en place d'une plateforme digitale de services où les clients peuvent bénéficient d'une garantie panne moteur associée à une prestation d'assistance routière. "Lancé avec succès en Malaisie, ce partenariat se déploie sur l’ensemble de l’Asie, du Moyen-Orient et de l’Europe, souligne Axa Assistance. Courant 2017, de nouvelles offres Axa seront intégrées à cette plateforme digitale conçue par la division garantie d’Axa Partners." Axa Partners est l'entité d'Axa dédiée au développement d'offres avec des divers partenaires en mode B-o-B-to-C.