Europcar embarque de nouveau avec EasyJet

Le loueur courte durée a été choisi pour être le partenaire exclusif de la compagnie aérienne pour deux années supplémentaires. Les deux groupes sont liés depuis déjà 2003.

Europcar a pour le moins la confiance d'EasyJet. En effet, la compagnie aérienne a de nouveau décidé de faire d'Europcar son partenaire exclusif en matière de location courte durée, et ce, pour deux années supplémentaires. Les deux groupes sont partenaires depuis déjà 2003, les clients de la compagnie aérienne ayant bénéficié grâce à ce partenariat à la fois de tarifs exclusifs et de services de qualité dans tous les pays desservis par EasyJet (il sont aujourd'hui au nombre de 31). "Europcar et EasyJet ont été les premiers en Europe à créer un processus de réservation entièrement intégré et dynamique permettant aux voyageurs de réserver un vol et une location de véhicule en une seule fois et en une seule transaction", soulignent aussi les deux partenaires.

Et avec ce partenariat, toujours plus de plus de clients EasyJet ont effectué des réservations auprès d'Europcar. Pour preuve, entre 2011 et 2016, le nombre de locations Europcar effectuées via EasyJet a bondi de 36%. "Au fil des années, [nos deux compagnies] ont constamment innové en vue de créer une valeur unique pour leurs clients, explique Caroline Parot, présidente du directoire du groupe Europcar. Dans les années à venir, nous comptons améliorer encore la valeur et les services que nous proposons aux passagers d'EasyJet en dévoilant de nouvelles innovations conçues pour répondre à davantage de besoins de mobilité".