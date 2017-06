Kaspersky Lab et AVL s’allient pour la cybersécurité

Kaspersky Lab et AVL ont signé un accord de coopération portant sur le développement de la cybersécurité dans l’automobile. Les deux sociétés veulent répondre aux problématiques posées par les systèmes de communication embarqués nouvelle génération.

Kaspersky Lab, société de cybersécurité mondiale et AVL, entreprise indépendante pour le développement, la simulation et le test de groupes motopropulseurs, ont signé un accord de coopération ce jeudi 1er juin. Le contrat conclu à Regensburg (Allemagne), porte sur cinq points :

" - Développement conjoint d’une solution logicielle destinée à garantir une communication sécurisée, à l’abri des interférences, entre les composants, les véhicules et avec les infrastructures auxquelles ceux-ci sont connectés ;

- établissement d’une passerelle entre le développement de systèmes automobiles embarqués et les meilleures pratiques et technologies de cybersécurité ;

- association de produits de sécurité à des composants automobiles et promotion de solutions de sécurité complètes pour les constructeurs ;

- mise en place d’une offre de formation et d’accompagnement dans le domaine de la sécurité automobile ;

- extension substantielle de l’activité, via une offre intégrée et complète, pour assurer la sûreté et la sécurité des véhicules connectés et autonomes du futur".

Le travail des deux sociétés aboutira donc à terme sur la création d’une plate-forme logicielle, permettant aux constructeurs automobiles de développer une passerelle embarquée SCU (Secure Communication Unit) dans leurs véhicules. Les solutions développées serviront alors à produire les éléments techniques nécessaires à l’industrie automobile, et d’élaborer de nouveaux concepts en vue d’intégrer la sécurité dans les logiciels embarqués.

"Les experts en sécurité automobile de Kaspersky Lab surveillent depuis de nombreuses années les vulnérabilités des véhicules connectés et leur exposition en forte augmentation aux cyberattaques, a expliqué Alex Moiseev, CSO de la société spécialisée en "Threat Intelligence" et sécurité informatique. Nous sommes convaincus que le seul moyen de sécuriser l’ensemble de leur écosystème passe par une étroite collaboration entre les experts en cybersécurité et leurs homologues dans l’industrie automobile".

Kaspersky Lab et son partenaire technologique AVL Software & Fonctions GmbH présenteront leur exemple de plate-forme de communication sécurisée lors de New Mobility World / IAA 2017, conférence B2B qui aura lieu du 12 au 17 septembre, à Francfort (Allemagne).