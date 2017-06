Mini Countryman et Skoda Kodiaq reçus 5/5

Les dernières nouveautés des constructeurs Mini et Skoda ont décroché la note maximale aux crash-tests Euro NCAP.

Voilà qui devrait favoriser la commercialisation du Mini Countryman et du Skoda Kodiaq. Ces nouveautés ont toutes deux décroché cinq étoiles aux crash-tests Euro NCAP. Le SUV a obtenu de bons scores notamment au niveau de la protection des adultes (92%), des enfants (77%) et des piétons (71%). Et il n'a pas non plus été ridicule en ce qui concerne les aides à la sécurité avec un score de 54%. "Il est équipé en standard d'un système de freinage autonome d'urgence qui prend en compte à la fois les piétons et les autres véhicules", souligne Euro NCAP.

Avec le Mini Countryman, il est en standard pour ce qui est de la détection des autres véhicules et en option pour ce qui est de la détection des piétons.Il a obtenu au final des scores de 90% au niveau de la protection des adultes, de 80% au niveau de la protection des enfants, de 64% au niveau de la protection des piétons et enfin de 51% au niveau des aides à la conduite. A noter également que la nouvelle Nissan Micra a décroché quatre étoiles en standard et cinq étoiles avec un pack sécurité, la nouvelle Suzuki Swift ayant décroché de son côté trois étoiles en standard et quatre étoiles avec un pack sécurité.