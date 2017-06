Vers une indemnité kilométrique covoiturage ?

C'est l'objectif final recherché par la start-up WayzUp avec la mise en place d'une opération lancée auprès des salariés co-voitureurs de ses 60 clients grands compte dont les collaborateurs ont accès à sa plateforme de covoiturage.

Le covoiturage domicile-travail ne se développera vraiment qu'avec une incitation financière pour les entreprises. Partant de ce constat, la start-up WayzUp a décidé d'en faire la promotion à l'occasion de la semaine du développement durable via une initiative d'écomobilité inédite déployée auprès de ses 60 entreprises partenaires (La Poste, Carrefour, Veolia, Renault, Vinci, BNP Paribas...) : l'éco-bonus covoiturage. Jusqu'à la fin août, toutes ces entités vont pouvoir offrir des trajets de covoiturage à leurs salariés afin de leur faire découvrir les avantages du covoiturage domicile-travail. "C'est WayzUp, en partenariat avec leur entreprise, qui paie leur conducteur !", souligne Julien Honnart, président-fondateur de WayzUp.

L'objectif à long terme de cette initiative impliquant aussi l'Ademe, la Fabrique des Mobilités, programme d'accélération dédié aux projets de transports et mobilités, The Shift Project, think-tank engagé pour la transition énergétique et Le Lab RH, association des acteurs innovants dans les ressources humaines ? Il est de sensibiliser le gouvernement aux vertus que pourrait avoir un cadre législatif plus favorable au covoiturage domicile-travail... cadre législatif qui pourrait se matérialiser par la mise en place d'une indemnité kilométrique covoiturage.

"Nous militons pour une 'indemnité kilométrique' covoiturage sur le modèle de l'indemnité kilométrique vélo, confirme le président-fondateur de WayzUp. Aujourd’hui, nos covoitureurs sont des précurseurs, mais ils sont encore trop peu nombreux pour avoir un véritable impact sur la qualité de vie en ville. Si demain nous voulons convertir la 'masse' des automobilistes, nous avons besoin d'un argument financier imparable. Ne plus prendre sa voiture doit devenir un réflexe qui rapporte, car c'est la société toute entière qui en bénéficiera".