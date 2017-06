Drivy certifie ses véhicules chez Midas et Norauto

Drivy annonce la création d’un certificat qualité pour tous les véhicules de la plateforme ayant validé un contrôle complet dans l’un des centres Midas ou Norauto. Un moyen de répondre au besoin de réassurance de la communauté de location entre particuliers.

Drivy, leader de la location de voiture entre particuliers, propose à sa communauté de propriétaires de certifier la qualité de leur véhicule, en leur offrant un contrôle complet dans les garages partenaires, Midas et Norauto. C’est un check-up effectué par les deux enseignes qui passent au crible cinquante points de contrôle. Après validation, le propriétaire se voit remettre un macaron de certification qualité, ajouté à son annonce de location. En revanche, si le véhicule nécessite des réparations, il bénéficiera d’une réduction de 10 à 15% en centre.

"Cette certification délivrée par un tiers de confiance comme Midas ou Norauto apportera aux locataires une garantie supplémentaire relative à la sécurité du véhicule, en complément des évaluations et des avis laissés par la communauté", a expliqué le fondateur de Drivy, Paulin Dementhon.

Du côté des deux enseignes d’entretien automobile, ce partenariat est un moyen de capter une nouvelle clientèle, et de s’adapter aux nouvelles pratiques des consommateurs : "Aujourd’hui, Norauto veut résolument être une réponse aux nouveaux usages de la consommation collaborative ainsi qu’un partenaire de choix dans ces nouveaux business", affirme Carine Soual-Delevallée, responsable de partenariats et synergies Norauto. "L’emplacement privilégié de nos centre Midas en milieu urbain nous rapproche forcément des utilisateurs Drivy. Cette proximité permettra résolument de développer le trafic dans nos centres", ajoute Romain Raynaud, directeur du développement et des partenariats de Midas.